吃芋圓刮首爾來回機票！清原芋圓祭出刮刮樂 張張有獎

全台最大芋頭霸主「清原芋圓」2023年回饋粉絲、祭出「芋你同饗」刮刮樂大回饋，自2月10日起至3月10日，只要到全台清原芋圓門市（新莊新泰、新店光明、台南六甲店除外）單筆消費任兩杯大杯飲品或甜品，就有機會刮中首爾來回機票雙人獎（1名）、iPhone 14（3名），以及清原大杯飲品／碗裝甜品的免費加料券、8折券…等獎項，門市訂購、電話自取、或店家外送都在活動範圍內，但第三平台外送不適用。

根據活動辦法，凡活動期間至清原芋圓全台活動門市單筆消費任兩杯大杯飲品或碗裝甜品，就可拿到刮刮樂乙張，購買任四樣商品則可獲得兩張，買越多、中獎機會越高，刮刮卡贈送數量以消費門市為準，數量有限，贈完為止。

刮刮樂活動張張有獎，除了有芋頭沙西米露、芋見泥珍好、四季青茶等品項，刮中立即「買一送一」之外，飽足冰品「雙芋冰嫩仙草凍」，也在優惠行列。