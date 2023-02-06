吃芋圓刮首爾來回機票！清原芋圓祭出刮刮樂 張張有獎
全台最大芋頭霸主「清原芋圓」2023年回饋粉絲、祭出「芋你同饗」刮刮樂大回饋，自2月10日起至3月10日，只要到全台清原芋圓門市（新莊新泰、新店光明、台南六甲店除外）單筆消費任兩杯大杯飲品或甜品，就有機會刮中首爾來回機票雙人獎（1名）、iPhone 14（3名），以及清原大杯飲品／碗裝甜品的免費加料券、8折券…等獎項，門市訂購、電話自取、或店家外送都在活動範圍內，但第三平台外送不適用。
根據活動辦法，凡活動期間至清原芋圓全台活動門市單筆消費任兩杯大杯飲品或碗裝甜品，就可拿到刮刮樂乙張，購買任四樣商品則可獲得兩張，買越多、中獎機會越高，刮刮卡贈送數量以消費門市為準，數量有限，贈完為止。
刮刮樂活動張張有獎，除了有芋頭沙西米露、芋見泥珍好、四季青茶等品項，刮中立即「買一送一」之外，飽足冰品「雙芋冰嫩仙草凍」，也在優惠行列。
冬季熱賣甜品「磨米紅白湯圓」，也繼續在清原芋圓推薦菜單上大放異彩。這款男女老少都愛吃的小湯圓，將傳統口味放入暖心甜湯中，搭配軟花生、綿密紅豆、以及不可或缺的Q彈珍珠，整碗吃起來飽足感超大。想要double佐料卻又捨不得的話，可以把握這次清原芋圓刮刮樂活動，只要消費滿兩杯大碗甜品，就有機會刮中「免費加料券」，加珍珠、仙草凍、椰果都適用。詳細活動資訊以清原總部官網為準。
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