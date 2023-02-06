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「美少女戰士」2.5次元音樂劇 四月首度登台 早鳥今開搶

聯合新聞網／ 聯合數位文創
圖／聯合數位文創提供
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「美少女戰士」2.5次元音樂劇確定登台，四月在國父紀念館演出，早鳥限時優惠中。圖／聯合數位文創提供
「美少女戰士」2.5次元音樂劇確定登台，四月在國父紀念館演出，早鳥限時優惠中。圖／聯合數位文創提供

「我要代替月亮懲罰你！」這句家喻戶曉的台詞就是出自日本最具代表性的少女漫畫「美少女戰士」，這部經典作品一九九一年出刊至今已滿三十周年，今年四月，「美少女戰士」2.5次元音樂劇即將來台，早鳥快閃優惠折即刻開跑。

2次元是平面與動畫，3次元是立體與現實，2.5次元則介於兩者之間的「模仿與重現」，而「2.5次元音樂劇」正是將動漫作品以真人演出方式呈現，而不同於電影或戲劇，2.5次元音樂劇著重在漫畫還原，所有的角色設定、故事情節、舞台設計、聲光效果都大量與原作相符，能看到記憶中的夢幻回憶變成現實，彷彿真正走進美少女戰士的宇宙，獲得廣大粉絲支持。「美少女戰士」音樂劇在東京、巴黎、紐約造成全球轟動，這是日本最盛行的新形態娛樂，終於要在今年四月首度登陸台灣，呼籲粉絲把握機會購票。

由聯合數位文創主辦之「美少女戰士The Super Live」2.5次元音樂劇，四月七日至四月九日於台北國父紀念館，早鳥限時優惠88折，購票請上 udn售票網，客服專線(02) 02-2649-1688 （每日09:00~18:00）。

音樂劇 日本 粉絲

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