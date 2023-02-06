一機三用！倍加能MagSafe磁吸無線充電器募資優惠上線

有鑑於低電量焦慮症日益普遍，美國無線充電品牌BEZALEL倍加能推出Prelude X系列MagSafe 磁吸無線充電器，以三大獨家技術帶來全天候「無線」自由充電體驗，除預購前即在網路上引發熱議，上線後更在短短一個多月募資突破3000萬！

為解用戶攜線、搶插座困擾，BEZALEL倍加能以全台首創的三大創新技術實現充電「空間」、「時間」及「體驗」自由，將無線充電技術帶來的自由與便利融入日常生活中。其中，充電插頭無線化技術，不單讓用戶在使用Prelude X系列過程中無需面對線材凌亂、難收納的困擾，充電插頭更具備 MagSafe 磁吸無線充電功能，不管是手機、Prelude X/XR 行動電源，或是耳機，只要輕輕靠近便能瞬吸充電！

此外，用戶在使用Prelude XS 充電插頭為Prelude X/XR 行動電源充電的同時，還能以BEZALEL倍加能獨創的「三明治充電術」同步幫手機充電，用戶不僅免去需隨身攜帶多個充電線的困擾，更能從插座爭奪大戰中解放，真正實現無「線」自由，若不巧手機、耳機同時沒電，Prelude X/XR 行動電源雙面均可無線充電，輕鬆化解電量焦慮。

此外，Prelude X/XR MagSafe 磁吸無線充電行動電源兼具支架功能，只要將支架打開，便能邊充電邊使用，減少會議中因電量不足造成窘境。另外，BEZALEL倍加能Prelude X系列依照 Apple 官方提供的 MagSafe 規格尺寸打造，可精準對位不卡鏡頭，更使用了鋼化玻璃鏡面結合鋁合金邊框，凸顯時尚簡約風格，讓行充成為身上的時髦單品之一。