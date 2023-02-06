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叫foodpanda送你去看五月天演唱會 限時完成5張299元訂單抽雙人門票
昨天沒搶到五月天諾亞方舟門票嗎？foodpanda不只送美食生鮮，這次要直接送你去看演唱會！foodpanda宣布將陸續推出「五迷即刻登艦」與「五迷航向無限」2波集點卡活動，只要於活動期間內下訂指定條件訂單完成集點，就有機會抽到「五月天2023諾亞方舟十週年進化無限放大版演唱會」門票，想看五月天不用拼手速，演唱會門票也能叫foodpanda送。
首波活動「五迷即刻登艦」期間為2月17日至2月28日，完成5張299元訂單，即可獲得價值1,880元門票抽獎資格；第2波活動「五迷航向無限」自3月1日至3月12日，完成10張299元訂單，就能獲價值2,880元門票抽獎資格。2波活動可重複參加，每波活動每人最多可獲得1次抽獎機會，一定要記得預先選擇接受集點活動後，美食外送、pandamart熊貓超市外送、生鮮雜貨外送的訂單才會納入計算。中獎者將一次獲得2張「五月天2023諾亞方舟十週年進化無限放大版演唱會」門票，2波活動分別有170組、80組中獎機會，五迷們除了拼手速，拼訂單數也能再試一波手氣。
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