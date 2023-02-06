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情人節就是要滿滿浪漫的愛心！蕭邦Happy Hearts最經典
愛心，是蕭邦（CHOPARD）最具代表性的象徵符號；在甜蜜浪漫的西洋情人節即將到來之際，透過蕭邦的雋永的設計，將充滿愛意的心送到最重要的人手中，無疑是最能打動對方的禮物。幻化愛心圖騰的My Happy Hearts系列珠寶，將愛與心隨身攜帶，在胸前、耳畔、指間、或手腕上，全系列珠寶均採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金製作，飾以光澤虹彩的珍珠貝母或象徵熱情的紅色，有的款式更結合經典的滑動鑽石，以充滿活力而雋永的設計表達心意，讓承諾相随相伴，傳遞戀人絮語。
匯聚滑動鑽石與愛心圖騰兩大品牌經典的，不僅珠寶，還有銘誌珍貴時刻的Happy Sport系列腕表。腕表有將點滴時刻銘記在心、隨身相伴的意涵，是戀人表心達意的首選。Happy Sport腕表，以富有休閒運動氣息的表殼外觀，提供精鋼或半金材質選擇，表盤上藍寶石水晶玻璃內有璀璨的鑽石隨著手腕活動而自由滑動，結合鑲嵌鑽石、紅色或珍珠母貝的愛心圖騰，讓愛心的璀璨光彩優雅綻放。
如果想一起配戴對表，設計中性又優雅的Alpine Eagle系列，提供33到41毫米多種不同大小尺寸與材質的選擇，從品牌獨門的環保Lucent Steel A223的回收精煉精鋼，到符合倫理道德標準的18K白金、玫瑰金，搭載精準性能獲瑞士官方天文台認證的自動上表機芯，品牌的用心與精湛技藝毋庸置疑。外觀上層次分明、一體成型的表殼鍊帶，搭配表盤形似老鷹虹膜的放射狀圖案裝飾，襯托阿爾卑斯山美景啟發的天然色彩選擇，將時間優雅貼緊彼此脈搏。
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