情人節就是要滿滿浪漫的愛心！蕭邦Happy Hearts最經典

愛心,是蕭邦(CHOPARD)最具代表性的象徵符號;在甜蜜浪漫的西洋情人節即將到來之際,透過蕭邦的雋永的設計,將充滿愛意的心送到最重要的人手中,無疑是最能打動對方的禮物。幻化愛心圖騰的My Happy Hearts系列珠寶,將愛與心隨身攜帶,在胸前、耳畔、指間、或手腕上,全系列珠寶均採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金製作,飾以光澤虹彩的珍珠貝母或象徵熱情的紅色,有的款式更結合經典的滑動鑽石,以充滿活力而雋永的設計表達心意,讓承諾相随相伴,傳遞戀人絮語。

匯聚滑動鑽石與愛心圖騰兩大品牌經典的,不僅珠寶,還有銘誌珍貴時刻的Happy Sport系列腕表。腕表有將點滴時刻銘記在心、隨身相伴的意涵,是戀人表心達意的首選。Happy Sport腕表,以富有休閒運動氣息的表殼外觀,提供精鋼或半金材質選擇,表盤上藍寶石水晶玻璃內有璀璨的鑽石隨著手腕活動而自由滑動,結合鑲嵌鑽石、紅色或珍珠母貝的愛心圖騰,讓愛心的璀璨光彩優雅綻放。