連續4天！全家單品拿鐵買1送1 匠土司3D造型悠遊卡必收

這週要上6天班，想到就累了嗎？即日起至2月9日全家推出連4天Let’s Café單品咖啡優惠，還有今日單日限定的Let’s Café好咖日線上隨買跨店取買6送6，再加碼2月6至2月9日實體店舖中杯單品拿鐵買1送1，讓上班日每天都療癒補元氣。而喜愛收集造型悠遊卡的民眾，也不能錯過最軟Q的「匠土司3D造型悠遊卡」，百分之百還原全家匠土司系列「醇乳香土司」，每張售價390元，2月8日起開放預購。

每天至少喝一杯咖啡的咖啡控們，不能錯過每月6號單日限定Let’s Café好咖日，隨買跨店取推出單品美式/拿鐵（中杯/大杯）同品項買6送6，極鬆餅任選買6送3、Let’s Café罐裝咖啡買6送6活動，另外再加碼2月6日至2月9日Let’s Café單品拿鐵中杯買1送1優惠（不可寄杯），快揪同事一起買。

另外，超擬真的「匠土司3D造型悠遊卡」也將自2月8日早上11點起至2月14日於FamiPort開放限時限量預購，百分之百還原全家匠土司系列「醇乳香土司」的立體造型立體、軟綿觸感，連外包裝細節都沒有錯過，粉絲們肯定要收藏。每張售價390元，每人單筆限購2組，憑商品內專屬條碼購買「醇乳香土司」1條，另贈送1份「綿柔鮮奶土司2入裝」。