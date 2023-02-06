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連續4天！全家單品拿鐵買1送1 匠土司3D造型悠遊卡必收

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
美廉社再度攜手LINE FRIENDS好友熊大兔兔應景推出春天版咖啡杯「好時光咖啡」。圖／三商家購提供
美廉社再度攜手LINE FRIENDS好友熊大兔兔應景推出春天版咖啡杯「好時光咖啡」。圖／三商家購提供

這週要上6天班，想到就累了嗎？即日起至2月9日全家推出連4天Let’s Café單品咖啡優惠，還有今日單日限定的Let’s Café好咖日線上隨買跨店取買6送6，再加碼2月6至2月9日實體店舖中杯單品拿鐵買1送1，讓上班日每天都療癒補元氣。而喜愛收集造型悠遊卡的民眾，也不能錯過最軟Q的「匠土司3D造型悠遊卡」，百分之百還原全家匠土司系列「醇乳香土司」，每張售價390元，2月8日起開放預購。

每天至少喝一杯咖啡的咖啡控們，不能錯過每月6號單日限定Let’s Café好咖日，隨買跨店取推出單品美式/拿鐵（中杯/大杯）同品項買6送6，極鬆餅任選買6送3、Let’s Café罐裝咖啡買6送6活動，另外再加碼2月6日至2月9日Let’s Café單品拿鐵中杯買1送1優惠（不可寄杯），快揪同事一起買。

另外，超擬真的「匠土司3D造型悠遊卡」也將自2月8日早上11點起至2月14日於FamiPort開放限時限量預購，百分之百還原全家匠土司系列「醇乳香土司」的立體造型立體、軟綿觸感，連外包裝細節都沒有錯過，粉絲們肯定要收藏。每張售價390元，每人單筆限購2組，憑商品內專屬條碼購買「醇乳香土司」1條，另贈送1份「綿柔鮮奶土司2入裝」。

年後新氣象，美廉社延續LINE FRIENDS節慶版特別包裝，再度攜手LINE FRIENDS好友熊大兔兔應景推出春天版咖啡杯「好時光咖啡」，特別版咖啡杯自2月9日起開始販售，於2月9日起至2月21日止，購買大杯咖啡即可享7.5折優惠。另外，集點換購活動同步開跑，活動期間凡消費滿100元即可獲得1點，集滿10點即可用超殺價格換購指定商品，包括嚴選台東好山好水的心樸台東米一等米、香米，2包只要169元；義大利梵蒂緹冷壓初榨橄欖油1L每瓶原價389元，換購價179元；還有主婦最愛的Simple Life廚房紙巾每串原價99元，換購價2串139元。

超擬真全家「匠土司3D造型悠遊卡」，每張售價390元，2月8日起開放預購。圖／全家便利商店提供
超擬真全家「匠土司3D造型悠遊卡」，每張售價390元，2月8日起開放預購。圖／全家便利商店提供
全家2月6至2月9日實體店舖中杯單品拿鐵買1送1。圖／全家便利商店提供
全家2月6至2月9日實體店舖中杯單品拿鐵買1送1。圖／全家便利商店提供
全家好咖日，極鬆餅任選買6送3、Let’s Café罐裝咖啡買6送6。圖／全家便利商店提供
全家好咖日，極鬆餅任選買6送3、Let’s Café罐裝咖啡買6送6。圖／全家便利商店提供

咖啡 悠遊卡 台東

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