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宏碁開學季 學生族2月購買指定電腦週週抽餐券、潮鞋券

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Acer Swift 14，建議售價50,900元，2月中搶市開賣。圖／宏碁提供
Acer Swift 14，建議售價50,900元，2月中搶市開賣。圖／宏碁提供

迎接2023開學季，紅包領飽飽正是買新機為學習做好準備的最佳時刻。宏碁除了推薦一系列筆電、桌機優惠，滿足學子們學習需求，即日起至2月28日止，購買指定家商用之筆電/桌機機種，於活動網站登錄並在「其他證明文件欄位」上傳學生證明文件，即可週週抽價值超過6,000元的饗食天堂餐券組，另可加碼抽摩曼頓潮流購鞋券3,000元；一般民眾購買指定家商用之筆電/桌機機種，於活動網站登錄則送最高2,000元現金即享券，贈品數量有限，送完為止。

開學季宏碁首推Swift輕薄筆電，其中領先市場推出首款搭載第13代Intel Core處理器新款輕薄美型筆電Swift 14，擁有精品級的工藝設計，以航太級鋁材製成，效能及散熱兼具，並獲得Intel Evo平台認證，最長達16小時續航力，16:10觸控康寧玻璃螢幕採用抗菌Corning Gorilla Glass面板，堅韌之餘亦添加銀離子以保護接觸表面，建議售價50,900元，2月中搶市開賣。

入門學子的超值首選Aspire 7效能筆電搭載第12代Intel Core處理器系列，具15.6吋霧面窄邊框螢幕，81.67%大屏佔比、記憶體及儲存空間皆為雙插槽可擴充，學習、娛樂皆方便，特價2.5萬有找。

而對電競領域有興趣的學子，則可選擇電競筆電Predator Helios 300，具備15.6吋及17.3吋QHD螢幕、搭載第12代Intel Core i7處理器，內建RTX 3070Ti顯卡及16GB RAM與512GB SSD儲存，特價54,900元即可入手，現在正是添購電腦或換機的最佳時機。

Swift 14擁有精品級的工藝設計，以航太級鋁材製成，效能及散熱兼具。記者黃筱晴／攝影
Swift 14擁有精品級的工藝設計，以航太級鋁材製成，效能及散熱兼具。記者黃筱晴／攝影
Predator新品全系列登場。圖／宏碁提供
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