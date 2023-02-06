路易威登誕辰200周年 大師親製繼往開來三問報時紀念表

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）為慶祝品牌創辦人路易威登誕辰200週年，旗下高級製表工坊La Fabrique du Temps Louis Vuitton耗時兩年時間研發製作出絕無僅有的表款：Tambour Jacquemart三問報時腕表，是品牌首度採用大教堂鐘聲三問報時裝置，特別由兩位著名工匠攜手合作，分別為馳名全球的雕刻匠大師Dick Steenman與首屈一指的琺瑯匠師Anita Porchet，以征服太空這項探索旅行的終極旅程為靈感，在象徵未來的同時展現高級製表的傳統技術，向路易威登表達敬意。

路易威登以充滿未來感的手法重新詮釋Tambour腕表的代表性白K金和鈦合金表殼，線條結構讓人聯想到太空艙和太空人的頭盔。表面上直徑46.8毫米的大開口，猶如通往無盡星系的舷窗。設計在12點鐘位置的上鍊表冠保持整體優美形狀之外，也讓人想起百年前人們使用的懷表。

路易威登的各種設計密碼也以充滿想像力的現代風格融入腕表的細節：表圈上的藍色橡膠材質鑲有「Louis Vuitton」字樣，手轉片、表冠和縮寫字母都鑲有與深藍色表盤相配的漸層蔚藍色寶石，猶如一幅銅板大小的精緻畫作，體現無比精湛的技藝。La Fabrique du Temps的製表大師Michel Navas透露，「為了襯托出太空星際的浮雕感和深度，Anita Porchet運用多種技術， 例如用琺瑯微繪技術來描繪想像中的行星，用不透明和透明的琺瑯來繪製恆星周圍的星雲，用骨董亮片讓太空閃爍著迷人星光。」

雕刻匠師Dick Steenman以白K金材質雕刻出表盤上的活動元素，「他先是想到要創作別出心裁的作品構圖，當中需要用到各種技術，再加上極其複雜的特點，促使我們超越自己。製作過程中需要特別注意太空船和微小行星的形狀，對細節極其講究。」Michel Navas說。