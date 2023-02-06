百貨「萌兔」現身 從台北東區逛到信義商圈一路美拍

2023台灣燈會在台北，從台北東區到信義區不少指標百貨紛紛響應，推出兔年巨型應景裝置，另外，隨著情人節將至，也有百貨打造符合浪漫主題的裝置，讓民眾逛街之餘有額外的拍照樂趣，也為台北街道點亮了可愛的色彩。

〈SOGO台北店〉

台灣燈會在台北共分為4大展區，當中位於東區商圈的光展區SOGO也參與其中，在SOGO復興館廣場前展出由知名裝置藝術家陳普打造近 12 米高的巨型作品「Future shuttle 未來．穿梭．兔子洞」，自復興館的大型兔子洞竄出，也是今年燈會的起點。在SOGO忠孝館前方設置的則是藝術家吳麒的創作，大型兔子造型充氣裝置「Hi Hide」，為開放式作品，可走入其中「拍手」互動。

復興館「future shuttle 未來．穿梭．兔子洞」。圖／SOGO提供

SOGO指出，燈會期間讓東區商圈亮起來， 加上跨越春節、元宵及情人節檔期，以及適逢寒假期間，展覽期間吸引許多逛街民眾拍照合影，帶動人潮、業績有2成成長。SOGO也在燈會期間（2/19前）推出打卡送美食折價券的集客活動，同時2/7-2/14忠孝館、復興館指定業種特別回饋，推出單筆滿3,000送200。

忠孝館「Hi Hide」。圖／SOGO提供

〈新光三越〉

新光三越「兔年燈展」睽違3年，今年在2/19前於台北信義新天地打造「HUG YOU光環．兔年燈展」三大展區，2023兔年主燈「擁抱未來HUG YOU」座落於台北信義新天地A8北大門，4米高的HUG兔主燈由4隻萌兔組成－白兔代表「未來」、粉兔代表「情感」、黃兔代表「夢想」、綠兔代表「自然」。

台北信義新天地A8「擁抱未來HUG YOU」。圖／新光三越提供

兔年主燈於每日下午5點至晚上9點30分、每30分鐘結合燈光演出，檔期間將有超過200場主燈聲光秀。此外，台北信義新天地三大展區首次結合數位互動體驗，像是：只要張開雙手擁抱，A8大門口4米高HUG兔主燈將會閃爍亮燈給予互動回應；位於A9的「夢想禮物TO YOU」燈區，擁抱黃色HUG兔，黃兔隨即綻放彩色光芒，搭配IG互動濾鏡還能拍出兔年應景美照；第三座「自然祝福FOR ALL」位於A11松壽路大門口，燈飾兩側象徵春天即將來臨的互動花座機關，在都市中傳達感受大自然的氛圍。

台北信義新天地A9「夢想禮物TO YOU」。圖／新光三越提供

〈台北101〉

「未來展區」橫跨信義商圈與四四南村，活動期間，台北市政府市政大樓與台北101光雕共演秀，為兩個北市地標首次合作，呈現5分鐘精彩光雕，台北101大樓變身最高花燈，有兔星人T2可愛降臨，呈現「世界最高的花燈秀」；北市府市政大樓建築為光雕展演主角，以代表電力的小綠人及綠色閃電呈現。光雕秀每日17：15– 21：45每半小時展演1次。

台北市政府市政大樓與台北101推出光雕共演秀。圖／台北101提供

信義威秀及微風南山之間，有藝術家徐于倫打造的環景沉浸式投影空間「重新啟動」，猶如穿越魔幻世界；四四南村燈飾也將展出療癒系「LINE FRIENDS燈組」，並結合台北農村特色體驗活動。

〈統一時代百貨〉

統一時代百貨今年響應台灣燈會，攜手台灣樂高打造線上線下賞燈同樂活動，於2樓夢廣場推出「樂高送玩迎兔年」闖關體驗打卡活動，今年除了把活動時間拉長，整體規模更勝以往，超萌兔年造景從白天拍到晚上22點半，一路到2/19燈會結束，預計吸引30萬人次遊逛人潮。

統一時代百貨攜手台灣樂高打造兔年應景裝置。圖／統一時代百貨提供

另有線上AR賞燈活動，只要掃瞄QRcode開啟AR濾鏡，對準統一時代百貨1樓忠孝東路大門或是2樓夢廣場門口的花鐘，即會出現擴增實境特效，白天6點至晚上18點掃描即會看到。

統一時代百貨攜手台灣樂高打造兔年應景裝置。圖／統一時代百貨提供

〈微風〉