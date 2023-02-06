43品項漲價！迷客夏自2月8日起漲 網友嘆：再買砍手

手搖飲品名店迷客夏（MilkSha）去年2月才漲過價，不料日前又在官網宣布即將自2月8日起，「適度調整部分飲品售價」， 一共有43品項漲價，平均調整幅度約5元，已有網友留言覺得吃不消，「看來為了可以繼續喝杯飲料.我店也要漲了」、「這間本來就很貴…還漲…」、「再買砍手」。

迷客夏在官網公告，「因應全球性通膨與人事管銷成本持續上升，為能永續經營，並持續提供高品質美味飲品與服務，迷客夏將訂於2023年2月8日起，適度調整部分飲品售價。」