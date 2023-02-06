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43品項漲價！迷客夏自2月8日起漲 網友嘆：再買砍手

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
迷客夏2022年時將品牌英文名正式統一為「MilkSha」，將海內外總目標店數設定為300家。圖／摘自迷客夏MilkSha-台北昆陽店FB粉絲團。
迷客夏2022年時將品牌英文名正式統一為「MilkSha」，將海內外總目標店數設定為300家。圖／摘自迷客夏MilkSha-台北昆陽店FB粉絲團。

手搖飲品名店迷客夏（MilkSha）去年2月才漲過價，不料日前又在官網宣布即將自2月8日起，「適度調整部分飲品售價」， 一共有43品項漲價，平均調整幅度約5元，已有網友留言覺得吃不消，「看來為了可以繼續喝杯飲料.我店也要漲了」、「這間本來就很貴…還漲…」、「再買砍手」。

迷客夏在官網公告，「因應全球性通膨與人事管銷成本持續上升，為能永續經營，並持續提供高品質美味飲品與服務，迷客夏將訂於2023年2月8日起，適度調整部分飲品售價。」

迷客夏於2004年以「綠光牧場主題飲品」之名，在台南佳里創立第一家門市，2008年成立迷客夏國際有限公司，取得「迷客夏」商標，標榜是「沒有奶精的手搖飲料店」，堅持天然食材，以加了牛奶的各式飲品為人氣招牌。2018年迷客夏開始進軍海外市場，在香港、墨爾本、新加坡、溫哥華都有門市。

手搖飲品名店迷客夏，於官網宣布自2月8日起將漲價。圖／摘自迷客夏官網。
手搖飲品名店迷客夏，於官網宣布自2月8日起將漲價。圖／摘自迷客夏官網。
迷客夏標榜是「沒有奶精的手搖飲料店」，以加了牛奶的各式飲品為人氣招牌。圖／摘自迷客夏MilkSha-台北昆陽店FB粉絲團。
迷客夏標榜是「沒有奶精的手搖飲料店」，以加了牛奶的各式飲品為人氣招牌。圖／摘自迷客夏MilkSha-台北昆陽店FB粉絲團。

手搖飲料 漲價

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