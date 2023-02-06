快訊

NBA／重磅交易！厄文轉戰獨行俠 聯手唐西奇組夢幻後場

郭台銘積極拚曝光 侯友宜減公開行程 2人都傳找上關鍵人物

這兩大事件 今年將讓銀行信用卡寶座排名大搬風

2023台灣燈會在台北！網羅六間展區周邊美食 不用怕看到餓肚子

聯合新聞網／ MENU美食誌

除了欣賞從東區一路展至信義區的台北燈會，當然不可錯過台北必吃的美食，跟著小編踩點，正餐、甜點一網打盡！

叁食

北市/信義區

店內裝潢偏暖色系調，除了是韓風咖啡廳，還是寵物友善餐廳。餐點選擇豐富多元，早餐盤、飯食、定食、手感厚吐司、義大利麵、沙拉、炸物、甜點、飲品，應有盡有。（MENU美食誌BEAR提供）

Toast Chat

台北市/大安區

Toast Chat 是一間不限時的早午餐餐廳，裝潢兼具現代簡約與工業風格，店內一共有五隻貓咪，因為擔心貓咪會傷到客人，目前不接待 12 歲以下小孩或嬰兒。（MENU美食誌freedom貪吃鬼提供）

木衛二醫務所

台北市/大安區

茶飲品牌木衛二延伸的餐廳，裝潢每個角落都能見到醫院的細節，菜單與酒單也是由處方籤方式呈現。餐點皆以茶做發想，白天是治癒人心的餐廳，晚上則化身為茶酒吧！（MENU美食誌Tammy Chou提供）

麵屋壹の穴 ICHI

台北市/大安區

源自大阪的豚骨魚介拉麵，以魚、貝類等海鮮熬出高湯，擁有雞湯也同時擁有豚骨拉麵的香氣，推薦秋刀魚干貝醬油拉麵及松露清雞湯拉麵。（MENU美食誌Fangyi Xia提供）

Sweet Tooth

台北市/信義區

空間雖不大，但整體環境舒適，有桌椅及吧台兩區。推薦層次豐富又濃郁的73%巧克力甘納許、香氣逼人的經典草莓蛋糕，及招牌紅絲絨蛋糕，每一款都相當優秀。（MENU美食誌charles_0516 蕭蕭提供）

蘇阿姨比薩屋

台北市/大安區

超過30年歷史的蘇阿姨比薩屋，有獨樹一格的製作手法，除了菜單上的披薩口味， 也可以自選餡料特製。東貝拉炸雞及馬鈴薯也是必點，店內採現金交易，無刷卡服務。（MENU美食誌Chuyi提供）

 

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

以上資訊由MENU美食誌提供，想接收即時美食消息，歡迎搜尋MENU美食誌app！

你還有其他更推薦店家？來下載MENU美食誌加入我們，搜尋你附近的各種美食，或是上傳美食心得跟我們分享！

美食誌 北市 餐廳

延伸閱讀

陸閒置核酸檢測亭 變身美食攤、市集

「核酸檢測亭」閒置 變身美食攤、圖書館、診療點

2023台灣燈會開幕 飄雨也擋不住賞燈人潮

澎湖小巷美食！他不解招牌「這字」為何連錯3次 內行人曝真相

相關新聞

春遊日本 一次收攬5大花園

春天跟著聯合報系有行旅來趟「關東花見」旅程，從東京、群馬到茲城，一路收攬五座不同色系的花園。

智能保全請到家-西格瑪安防管家 讓你雲端在手安心出遊

告別濕濕冷冷的冬天，疫情趨緩的第一個春天讓解封的心蠢蠢欲動，想要出遊過夜又擔心家中無人，宵小光顧打壞連假返家的好心情。

2023台灣燈會在台北！網羅六間展區周邊美食 不用怕看到餓肚子

除了欣賞從東區一路展至信義區的台北燈會，當然不可錯過台北必吃的美食，跟著小編踩點，正餐、甜點一網打盡！

The North Face春夏新裝加入潮元素 大地色系混搭螢光綠、克萊因藍

總能跳脫思維侷限的The North Face（簡稱TNF）Urban Exploration支線，春夏系列同樣不讓人失望。品牌延續「城即自然」主題，透過山系風格與多機能設計，釋放對探索都市戶外的無限嚮往，還加入潮流元素，以大地色系為主體，點綴了螢光綠、克萊因藍的造型，使人驚豔不已。

藏家優先！HUBLOT x 村上隆超限量聯名有NFT才有資格買

宇舶表（Hublot ）第三度與當代藝術大師村上隆合作，不過這次的限定表購買方式非常特別！品牌日前宣布啟動這個全新的藏家...

台灣限量168套！古狼四神獸系列8年威士忌 亞洲限定

蘇格蘭本島最北高地蒸餾所古狼（WOLFBURN）蒸餾所，與信集團攜手合作推出亞洲市場限定的四神獸典藏組。由古狼蒸餾所酒廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。