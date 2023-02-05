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The North Face春夏新裝加入潮元素 大地色系混搭螢光綠、克萊因藍

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
The North FaceUrban Exploration支線，春夏系列加入潮流元素，以大地色系為主體，點綴了螢光綠、克萊因藍。圖／The North Face提供
The North FaceUrban Exploration支線，春夏系列加入潮流元素，以大地色系為主體，點綴了螢光綠、克萊因藍。圖／The North Face提供

總能跳脫思維侷限的The North Face（簡稱TNF）Urban Exploration支線，春夏系列同樣不讓人失望。品牌延續「城即自然」主題，透過山系風格與多機能設計，釋放對探索都市戶外的無限嚮往，還加入潮流元素，以大地色系為主體，點綴了螢光綠、克萊因藍的造型，使人驚豔不已。

機能性永遠都是TNF Urban Exploration支線最看重的部分，但為了要符合「城即自然」的概念，並需得在造型與功能之間，取得平衡，於是就誕生了名為「都市煥新REAWAKEN」春夏系列服飾，再次把山系風格發揮的淋漓盡致。像是男裝主打的防水外套採用DRYVENT技術，拼合自然色調與俐落黑色，利用下擺鈕扣輕鬆滿足長版與短版外套的雙重造型切換；前側雙軌拉鍊可拼接克萊因藍多口袋功能戰術背心，協助快速收納各式探索裝備。而融合招牌防風WINDWALL及防水DWR科技的機能長褲，更是無懼春天的劇烈氣候變化。而女裝更有受到高原雪線之上的羽蝶啟發的印花多結構風衣，同樣具備DRYVENT及DWR科技，可拆卸設計更能自由切換長短版個人造型，帶來更多穿搭靈感與創意。

The North FaceUrban Exploration支線春夏系列，女裝印花多結構風衣。圖／The North Face提供
The North FaceUrban Exploration支線春夏系列，女裝印花多結構風衣。圖／The North Face提供

另外，TNF更在這季強調拼接剪裁美學，並解構經典戶外服裝造型，融合多樣細節設計。像是男版防水防風的仿丹寧套裝，除了凸顯率性牛仔精神，還內搭FLASHDRYTM快乾面料T恤，也可是戶外探險的新造型；為女性消費者則準備了二合一拼接設計外套，實現外套與背心的無負擔快速穿脫，自在實現造型切換。在配件部分，TNF推出Oxeye Tech都市戶外鞋及女生專屬Hypnum Luxe鞋款，均可提供全面緩震支撐，鞋底具備強大摩擦力能應對多種地形，讓穿著者暢遊城市與山野之間。

The North FaceUrban Exploration男款藍色拼接防水透氣多口袋連帽衝鋒衣，18,380元。圖／The North Face提供
The North FaceUrban Exploration男款藍色拼接防水透氣多口袋連帽衝鋒衣，18,380元。圖／The North Face提供

The North FaceUrban Exploration男款Oxeye Tech都市戶外鞋，5,380元。圖／The North Face提供
The North FaceUrban Exploration男款Oxeye Tech都市戶外鞋，5,380元。圖／The North Face提供

The North FaceUrban Exploration女款棕色迷彩防水透氣拉鍊下擺連帽衝鋒衣，13,380元。圖／The North Face提供
The North FaceUrban Exploration女款棕色迷彩防水透氣拉鍊下擺連帽衝鋒衣，13,380元。圖／The North Face提供

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