The North Face春夏新裝加入潮元素 大地色系混搭螢光綠、克萊因藍

總能跳脫思維侷限的The North Face（簡稱TNF）Urban Exploration支線，春夏系列同樣不讓人失望。品牌延續「城即自然」主題，透過山系風格與多機能設計，釋放對探索都市戶外的無限嚮往，還加入潮流元素，以大地色系為主體，點綴了螢光綠、克萊因藍的造型，使人驚豔不已。

機能性永遠都是TNF Urban Exploration支線最看重的部分，但為了要符合「城即自然」的概念，並需得在造型與功能之間，取得平衡，於是就誕生了名為「都市煥新REAWAKEN」春夏系列服飾，再次把山系風格發揮的淋漓盡致。像是男裝主打的防水外套採用DRYVENT技術，拼合自然色調與俐落黑色，利用下擺鈕扣輕鬆滿足長版與短版外套的雙重造型切換；前側雙軌拉鍊可拼接克萊因藍多口袋功能戰術背心，協助快速收納各式探索裝備。而融合招牌防風WINDWALL及防水DWR科技的機能長褲，更是無懼春天的劇烈氣候變化。而女裝更有受到高原雪線之上的羽蝶啟發的印花多結構風衣，同樣具備DRYVENT及DWR科技，可拆卸設計更能自由切換長短版個人造型，帶來更多穿搭靈感與創意。

The North FaceUrban Exploration支線春夏系列，女裝印花多結構風衣。圖／The North Face提供

另外，TNF更在這季強調拼接剪裁美學，並解構經典戶外服裝造型，融合多樣細節設計。像是男版防水防風的仿丹寧套裝，除了凸顯率性牛仔精神，還內搭FLASHDRYTM快乾面料T恤，也可是戶外探險的新造型；為女性消費者則準備了二合一拼接設計外套，實現外套與背心的無負擔快速穿脫，自在實現造型切換。在配件部分，TNF推出Oxeye Tech都市戶外鞋及女生專屬Hypnum Luxe鞋款，均可提供全面緩震支撐，鞋底具備強大摩擦力能應對多種地形，讓穿著者暢遊城市與山野之間。

The North FaceUrban Exploration男款藍色拼接防水透氣多口袋連帽衝鋒衣，18,380元。圖／The North Face提供

The North FaceUrban Exploration男款Oxeye Tech都市戶外鞋，5,380元。圖／The North Face提供