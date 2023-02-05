藏家優先！HUBLOT x 村上隆超限量聯名有NFT才有資格買

宇舶表（Hublot）第三度與當代藝術大師村上隆合作，不過這次的限定表購買方式非常特別！品牌日前宣布啟動這個全新的藏家專屬禮遇計畫，推出以村上隆標誌性的微笑之花為設計元素，一系列共13只聯名腕表及13只NFT數位藝術作品，透過分階段的數位銷售方式，以購買權與擁有權，優先禮遇給已經擁有聯名腕表和NFT聯名數位藝術作品的的藏家。

全新的13只聯名NFT數位藝術作品，靈感來自1970年代日本電玩和電視節目，以及經典融合系列村上隆All Black聯名腕表。13只聯名腕表中的12款將在一個特定線上平台上獨家發行，購買者只要擁有宇舶和村上隆聯名發行的NFT數位藝術作品任一款，即可登入該平台；目前共計有324款聯名NFT 數位藝術作品，最初在2022年4月發行，贈送給擁有前兩次聯名腕表的藏家；如今，這些NFT已開放可於OpenSea進行交易。

從2023年2月本次合作計畫啟動開始至4月期間，凡欲購買最新系列聯名腕表的藏家，可在OpenSea取得聯名NFT數位藝術作品後，登入特定線上平台進行購買；凡購得本次12只全新聯名腕表，也將獲得相對應的專屬聯名NFT數位藝術作品。這12只腕表可於指定的電商平台購買，12款腕表分別代表12片太陽花花瓣，，12的數字也對應著錶盤上12個時標，及12款NFT數位藝術作品。