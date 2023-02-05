藏家優先！HUBLOT x 村上隆超限量聯名有NFT才有資格買
宇舶表（Hublot）第三度與當代藝術大師村上隆合作，不過這次的限定表購買方式非常特別！品牌日前宣布啟動這個全新的藏家專屬禮遇計畫，推出以村上隆標誌性的微笑之花為設計元素，一系列共13只聯名腕表及13只NFT數位藝術作品，透過分階段的數位銷售方式，以購買權與擁有權，優先禮遇給已經擁有聯名腕表和NFT聯名數位藝術作品的的藏家。
全新的13只聯名NFT數位藝術作品，靈感來自1970年代日本電玩和電視節目，以及經典融合系列村上隆All Black聯名腕表。13只聯名腕表中的12款將在一個特定線上平台上獨家發行，購買者只要擁有宇舶和村上隆聯名發行的NFT數位藝術作品任一款，即可登入該平台；目前共計有324款聯名NFT 數位藝術作品，最初在2022年4月發行，贈送給擁有前兩次聯名腕表的藏家；如今，這些NFT已開放可於OpenSea進行交易。
從2023年2月本次合作計畫啟動開始至4月期間，凡欲購買最新系列聯名腕表的藏家，可在OpenSea取得聯名NFT數位藝術作品後，登入特定線上平台進行購買；凡購得本次12只全新聯名腕表，也將獲得相對應的專屬聯名NFT數位藝術作品。這12只腕表可於指定的電商平台購買，12款腕表分別代表12片太陽花花瓣，，12的數字也對應著錶盤上12個時標，及12款NFT數位藝術作品。
而此次合作系列的第13款腕表，則為於紐約展示的經典融合村上隆黑色陶瓷彩虹腕表，這同時也是該系列的「holy grail」最大重點。這誒腕表匯集歷代聯名款的特色，由緞面黑陶瓷打造的經典融合表殼與立體背景，襯托鑲嵌487顆彩虹寶石的微笑之花，花柄能使花瓣優雅旋轉，花蕊部分內嵌在藍寶石鏡面上，突顯腕錶層次分明的結構，創造特殊3D立體視覺效果。花瓣在每一次繞軸旋轉時，都會呈現營造出令人眼花繚亂的色彩奇觀。若要珍藏第13只聯名腕表，藏家需在2024年4月前，透過OpenSea成功收集12只全新NFT數位藝術作品即可購買。若屆時無人能達成該項條件，將由宇舶表慈善拍賣。
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