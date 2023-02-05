快訊

元宵驚傳2死命案…桃園女持刀弒母後墜樓 雙雙命喪黃泉

T1聯盟／雲豹終於止住10連敗！霍華德轟21分射下太陽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藏家優先！HUBLOT x 村上隆超限量聯名有NFT才有資格買

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
經典融合村上隆黑色陶瓷彩虹腕表。圖／宇舶表提供
經典融合村上隆黑色陶瓷彩虹腕表。圖／宇舶表提供

宇舶表（Hublot）第三度與當代藝術大師村上隆合作，不過這次的限定表購買方式非常特別！品牌日前宣布啟動這個全新的藏家專屬禮遇計畫，推出以村上隆標誌性的微笑之花為設計元素，一系列共13只聯名腕表及13只NFT數位藝術作品，透過分階段的數位銷售方式，以購買權與擁有權，優先禮遇給已經擁有聯名腕表和NFT聯名數位藝術作品的的藏家。

全新的13只聯名NFT數位藝術作品，靈感來自1970年代日本電玩和電視節目，以及經典融合系列村上隆All Black聯名腕表。13只聯名腕表中的12款將在一個特定線上平台上獨家發行，購買者只要擁有宇舶和村上隆聯名發行的NFT數位藝術作品任一款，即可登入該平台；目前共計有324款聯名NFT 數位藝術作品，最初在2022年4月發行，贈送給擁有前兩次聯名腕表的藏家；如今，這些NFT已開放可於OpenSea進行交易。

從2023年2月本次合作計畫啟動開始至4月期間，凡欲購買最新系列聯名腕表的藏家，可在OpenSea取得聯名NFT數位藝術作品後，登入特定線上平台進行購買；凡購得本次12只全新聯名腕表，也將獲得相對應的專屬聯名NFT數位藝術作品。這12只腕表可於指定的電商平台購買，12款腕表分別代表12片太陽花花瓣，，12的數字也對應著錶盤上12個時標，及12款NFT數位藝術作品。

而此次合作系列的第13款腕表，則為於紐約展示的經典融合村上隆黑色陶瓷彩虹腕表，這同時也是該系列的「holy grail」最大重點。這誒腕表匯集歷代聯名款的特色，由緞面黑陶瓷打造的經典融合表殼與立體背景，襯托鑲嵌487顆彩虹寶石的微笑之花，花柄能使花瓣優雅旋轉，花蕊部分內嵌在藍寶石鏡面上，突顯腕錶層次分明的結構，創造特殊3D立體視覺效果。花瓣在每一次繞軸旋轉時，都會呈現營造出令人眼花繚亂的色彩奇觀。若要珍藏第13只聯名腕表，藏家需在2024年4月前，透過OpenSea成功收集12只全新NFT數位藝術作品即可購買。若屆時無人能達成該項條件，將由宇舶表慈善拍賣。

宇舶村上隆聯名NFT數位藝術作品。圖／宇舶表提供
宇舶村上隆聯名NFT數位藝術作品。圖／宇舶表提供
宇舶村上隆聯名NFT數位藝術作品。圖／宇舶表提供
宇舶村上隆聯名NFT數位藝術作品。圖／宇舶表提供
宇舶村上隆聯名NFT數位藝術作品。圖／宇舶表提供
宇舶村上隆聯名NFT數位藝術作品。圖／宇舶表提供
村上隆配戴經典融合村上隆黑色陶瓷彩虹腕表。圖／宇舶表提供
村上隆配戴經典融合村上隆黑色陶瓷彩虹腕表。圖／宇舶表提供
（由左至右）宇舶表執行長Ricardo Guadalupe與村上隆宣布全新合作計畫。圖／宇舶表提供
（由左至右）宇舶表執行長Ricardo Guadalupe與村上隆宣布全新合作計畫。圖／宇舶表提供
經典融合村上隆黑色陶瓷彩虹腕表。圖／宇舶表提供
經典融合村上隆黑色陶瓷彩虹腕表。圖／宇舶表提供
經典融合村上隆黑色陶瓷彩虹腕表。圖／宇舶表提供
經典融合村上隆黑色陶瓷彩虹腕表。圖／宇舶表提供

腕表 NFT

延伸閱讀

火災疫情後 紙風車今年挑戰170場公益演出

Pre WW23/獨門紫金！卡地亞獻Clash [Un]limited珠寶表

不是只有一次性的價值！ NFT認證 佳士得拍賣藝術品交易創6935萬美元天價

不忍了！《明日方舟》遭NFT計畫Oldeus過度「致敬」 官方警告侵權澄清並未合作

相關新聞

The North Face春夏新裝加入潮元素 大地色系混搭螢光綠、克萊因藍

總能跳脫思維侷限的The North Face（簡稱TNF）Urban Exploration支線，春夏系列同樣不讓人失望。品牌延續「城即自然」主題，透過山系風格與多機能設計，釋放對探索都市戶外的無限嚮往，還加入潮流元素，以大地色系為主體，點綴了螢光綠、克萊因藍的造型，使人驚豔不已。

藏家優先！HUBLOT x 村上隆超限量聯名有NFT才有資格買

宇舶表（Hublot ）第三度與當代藝術大師村上隆合作，不過這次的限定表購買方式非常特別！品牌日前宣布啟動這個全新的藏家...

台灣限量168套！古狼四神獸系列8年威士忌 亞洲限定

蘇格蘭本島最北高地蒸餾所古狼（WOLFBURN）蒸餾所，與信集團攜手合作推出亞洲市場限定的四神獸典藏組。由古狼蒸餾所酒廠...

什麼是「吸睛」的最佳詮釋？G-Shock新蛙人表就是！

G-Shock被消費者暱稱為「蛙人」的Frogman系列腕表，從1993年推出以來一直都是品牌人氣款。今年迎來30周年，因此G-SHOCK以亞馬遜叢林的「箭毒蛙」為靈感，創造了紅、黑和藍三色組成的紀念腕表，搶眼外觀特色，讓人過目難忘。

TISSOT升級經典腕表價格不變！抗磁性能大躍升、搶眼新色來吸客

2023迎來品牌創建170周年的瑞士天梭表（TISSOT）於開春之際，以經典杜魯爾Chemin Des Tourelles系列腕表打頭陣，獻上全新升級女表，並以搶眼紅色點綴，還預告未來會推出多款新表，讓消費者也跟著期待。

渡邊直美可愛現身SOGO「茨城物產展」 激推紅天使地瓜

茨城縣以「開運茨城」為主題，在台灣進行大規模宣傳，邀請台灣出生、茨城縣長大的「台灣茨城宣傳大使」渡邊直美親自來台，於今日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。