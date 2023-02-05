台灣限量168套！古狼四神獸系列8年威士忌 亞洲限定
蘇格蘭本島最北高地蒸餾所古狼（WOLFBURN）蒸餾所，與信集團攜手合作推出亞洲市場限定的四神獸典藏組。由古狼蒸餾所酒廠經理Iain Kerr，為亞洲威士忌愛好者自創廠至今所珍藏的特色橡木桶熟陳威士忌中，精選出四款風格表現獨特的代表，以象徵著祥瑞出世的中國上古神話中的天之四靈四大神獸作為此次精選系列設計。亞洲限定發行468套，台灣釋出168套，建議售價18,000元。
四神獸系列中，朱雀是古狼蒸餾所首款以曼薩尼亞（Manzanilla）雪莉桶熟陳的威士忌，以54.2%酒精度裝瓶，果乾和黑糖甜香味交織，與橡木桶風味融合成獨特饗宴。
玄武是古狼蒸餾所釋出的第二款以波特桶陳年的威士忌，選用帶有溫和甜潤風味的白波特桶，賦予了威士忌豐富複雜的風味組合，以56.3%酒精度裝瓶，明顯的新鮮葡萄和夏季水果香氣，使此款古狼威士忌的酒體口味更顯明、口感輕盈，風味複雜豐富。
青龍則是陳放於容量僅120公升的四分之一泥煤橡木桶，靜靜地於古狼蒸餾所1號倉庫沈睡8年。以51%酒精度裝瓶，10 ppm輕泥煤威士忌，帶有新鮮水果風味，伴隨著煙燻和ㄧ絲海鹽鹹味點綴於其中，令人愉悅舒爽的煙燻風味在尾韻繚繞。
白虎則是裝桶於二次填充的Oloroso雪莉桶，以53%酒精度裝瓶，雪莉桶風味甜潤，黑巧克力和沈穩的香料風味在口中繚繞；採非冷凝過濾、無人工添加色素、以高酒精度裝瓶展現出古狼蒸餾所特有的風味。
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