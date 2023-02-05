什麼是「吸睛」的最佳詮釋？G-Shock新蛙人表就是！

G-Shock被消費者暱稱為「蛙人」的Frogman系列腕表，從1993年推出以來一直都是品牌人氣款。今年迎來30周年，因此G-SHOCK以亞馬遜叢林的「箭毒蛙」為靈感，創造了紅、黑和藍三色組成的紀念腕表，搶眼外觀特色，讓人過目難忘。

為紀念Frogman系列推出30周年，G-Shock在去年已呈現了復刻表款來暖身，引起熱烈討論；今年，則由全新的GWF-A1000APF-1A腕表來接力，讓系列傳奇再延續。G-Shock嶄新的Frogman系列GWF-A1000APF-1A表款，設計概念來自亞馬遜叢林的箭毒蛙，因此品牌在外觀上，便忠實的展現這稀有生物的特色。G-Shock再次發揮對於多種製表材質掌握能力，像是表圈上採用多色碳纖維，搭配上半透明樹脂表殼的組合，還將隨機圖案的彩色碳纖維和玻璃纖維材料堆疊壓製再進行切割，打造出相互交織鮮豔色彩，重現箭毒蛙獨特的紅橙色、黑色與藍綠色身體紋路。表帶則選用偏光墨水印刷技術，凸顯青蛙皮膚斑點的圖樣。同時背蓋刻印的青蛙Logo也特別添增箭毒蛙斑點與30周年圖樣，並搭配周年專屬特殊外盒包裝。

G-Shock的Frogman系列GWF-A1000APF-1A表款，背蓋刻印的青蛙Logo也特別添增箭毒蛙斑點與30周年圖樣。圖／Casio提供

全新的Frogman系列GWF-A1000APF-1A表款採用Tough Solar太陽能充電系統，且具備MULTIBAND 6六局電波與Mobile Link功能，讓手表可藉由 Bluetooth® 與智慧型手機配對，透過App應用程式G-SHOCK Connected自動調整到正確時間，並有著備受消費者追捧，符合ISO標準的200公尺潛水級防水規格，讓使用者在不論是衝浪或其他戶外水上活動都能安心配戴。

G-Shock的Frogman系列GWF-A1000APF-1A腕表，表帶選用偏光墨水印刷技術打造青蛙皮膚斑點。圖／Casio提供

G-Shock的Frogman系列GWF-A1000APF-1A表款，搭配周年專屬特殊外盒包裝。圖／Casio提供