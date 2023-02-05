TISSOT升級經典腕表價格不變！抗磁性能大躍升、搶眼新色來吸客

2023迎來品牌創建170周年的瑞士天梭表（TISSOT）於開春之際，以經典杜魯爾Chemin Des Tourelles系列腕表打頭陣，獻上全新升級女表，並以搶眼紅色點綴，還預告未來會推出多款新表，讓消費者也跟著期待。

天梭表以品牌總部所在地的杜魯爾街來命名系列，說明了對自家腕表製作精良的信念，而杜魯爾系列也不負所望的經歷時間考驗，受到不同世代消費者的喜愛，才得以延續到今天。而在眾品牌陸續曝光2023年新表款時，天梭表也不落人後，呈現全新杜魯爾系列女表，搭配飽和紅色表帶，來搶攻情人節商機。杜魯爾系列設計特點就是表盤會分成中央與外圈，裝飾不同打磨方式，如巴黎釘紋，或是異材質來製作，以女表而言，中間多是珍珠母貝；搭配羅馬數字３、９和12的時標和細方尖碑形的指針。然而，從目前曝光的全新杜魯爾系列女表來看，風格更加簡約，表盤中央仍為珍珠母貝製成，但不見巴黎釘紋或是羅馬數字時標，還換上了箭頭形指針，反倒更符合現代美學。

天梭表杜魯爾系列新女表，搭配飽和紅色表帶，來搶攻情人節商機。圖／TISSOT提供

不僅僅是外觀上有變化，天梭表杜魯爾系列女表，搭載的是具備高抗磁Nivachron™ 鈦合金游絲的Powermatic 80機芯，既延續長效動力，還能抵抗日常生活中3C產品磁場影響走時。因應情人節的到來，品牌還換上紅色表帶點綴，更能成為眾人焦點。除了新女表之外，天梭表還預告杜魯爾系列將提供15款腕表選擇，包含34毫米、39毫米與42毫米的表徑，並有全精鋼、玫瑰金色PVD塗層、精鋼和玫瑰金PVD雙色飾面等款式。