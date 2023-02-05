渡邊直美可愛現身SOGO「茨城物產展」 激推紅天使地瓜

茨城縣以「開運茨城」為主題，在台灣進行大規模宣傳，邀請台灣出生、茨城縣長大的「台灣茨城宣傳大使」渡邊直美親自來台，於今日下午現身SOGO百貨忠孝館B2 Fresh Mert舉辦的「茨城物產展」，與茨城縣知事與茨城真壁高校學生們一同宣傳當令草莓與茨城美食，熱情邀請現場民眾試吃選購，更示範教學代表茨城縣的專業手勢，並對熱情呼喚她的民眾大比手指愛心，讓現場圍觀的民眾都直呼「好可愛」。

即日起至2月22日舉辦的「茨城物產展」，現場展售茨城縣當地有名的美食物產，包括茨城縣地產的紅天使地瓜、水戶納豆、蓮藕、栗子為主等許多農作物的美食伴手禮，除了各種紅天使地瓜產品，另外特別推薦擁有4種特色口味的納豆小點心、真的吃得到蓮藕片的蓮藕銅鑼燒，以及一口一口停不了的咖啡果實黑/白巧克力。