渡邊直美可愛現身SOGO「茨城物產展」 激推紅天使地瓜
茨城縣以「開運茨城」為主題，在台灣進行大規模宣傳，邀請台灣出生、茨城縣長大的「台灣茨城宣傳大使」渡邊直美親自來台，於今日下午現身SOGO百貨忠孝館B2 Fresh Mert舉辦的「茨城物產展」，與茨城縣知事與茨城真壁高校學生們一同宣傳當令草莓與茨城美食，熱情邀請現場民眾試吃選購，更示範教學代表茨城縣的專業手勢，並對熱情呼喚她的民眾大比手指愛心，讓現場圍觀的民眾都直呼「好可愛」。
即日起至2月22日舉辦的「茨城物產展」，現場展售茨城縣當地有名的美食物產，包括茨城縣地產的紅天使地瓜、水戶納豆、蓮藕、栗子為主等許多農作物的美食伴手禮，除了各種紅天使地瓜產品，另外特別推薦擁有4種特色口味的納豆小點心、真的吃得到蓮藕片的蓮藕銅鑼燒，以及一口一口停不了的咖啡果實黑/白巧克力。
活動期間SOGO百貨忠孝館B2 Fresh Mert還設置了茨城空運來台的特色自動販賣機，消費者可以透過販賣機的電子螢幕選擇欲購買的冷凍商品，品嚐到初次登台的美味冷凍烤地瓜紅天使、水戶納豆鬆，以及奶油/蒜香野菜鮭魚腹。另外還有周末限定現場實演甜度超高的烤茨城縣產番薯，歡迎民眾來店品嚐體驗熱騰騰的番薯與冷凍番薯交織出冰火五重天的絕妙滋味。
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