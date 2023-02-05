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讓自己也能備受寵愛！Longcham粉紅色系袋包 營造浪漫情人節氛圍

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Longchamp Box-Trot系列斜背袋，21,900元。圖／Longchamp提供
Longchamp Box-Trot系列斜背袋，21,900元。圖／Longchamp提供

雖說情人節是送禮與收禮的節日，但沒人規定不能寵愛自己，以此概念為出發，法國時尚品牌Longchamp亦推出了一系列浪漫色調的袋包，讓女性們不用仰賴他人，也能感受到粉紅泡泡的幸福感！

浪漫春天，少不了的就是可比擬草莓般粉嫩討喜粉紅色系單品，因此Longchamp趁著西洋情人節到來，推薦了一系列袋包與絲巾配件，讓每個人也都能尋覓到屬於自己的幸福造型。像是以光滑小牛皮製成的糖果粉色Box-Trot迷你包款，有著同色系徽章飾扣，只需要搭配牛仔褲與襯衫Look，就能輕易抓住眾人目光。相同色調也同樣呈現在Épure和Foulonné系列中，運用於斜背袋、水桶包和迷你手提包等，簡約輕便設計能在日常生活中使用。覺得包款配色太過高調嗎？那麼愛心形狀的粉紅色以及紅色鑰匙圈，就是自己也能品味的小配件，還能裝飾包款，成為點綴生活的細節。

義大利精品品牌Valextra曝光了情人節視覺廣告，把品牌引以為傲的工藝包款與簡單筆觸相結合，帶出簡約童趣感。圖／Valextra提供
義大利精品品牌Valextra曝光了情人節視覺廣告，把品牌引以為傲的工藝包款與簡單筆觸相結合，帶出簡約童趣感。圖／Valextra提供

義大利精品品牌Valextra雖無特別打造新系列，但也在此刻曝光了情人節視覺廣告，把品牌引以為傲的工藝包款與簡單筆觸相結合，帶出簡約童趣感。不過，在Valextra的系列中，也能找到一系列粉色調的包款，就如品牌一貫低調作風，採用雅緻的「牡丹粉」來設計Babila Micro手提肩背包、Iside鍊條手拿包和Nolo Mini肩背包；雋永的輪廓與百搭特質，無論是收禮還是買給自己，都會讓人很雀躍。

Longchamp Le Foulonné系列小提袋，7,700元。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Foulonné系列小提袋，7,700元。圖／Longchamp提供

Longchamp Épure系列手提包13,100元、春夏系列絲質圍巾3,600元。圖／Longchamp提供
Longchamp Épure系列手提包13,100元、春夏系列絲質圍巾3,600元。圖／Longchamp提供

Valextra Nolo Mini牡丹粉色肩背包，10萬7,700元。圖／Valextra提供
Valextra Nolo Mini牡丹粉色肩背包，10萬7,700元。圖／Valextra提供

Valextra Iside牡丹粉色鍊條手拿包，68,900元。圖／Valextra提供
Valextra Iside牡丹粉色鍊條手拿包，68,900元。圖／Valextra提供

Valextra Babila Micro牡丹粉色手提肩背包，82,600元。圖／Valextra提供
Valextra Babila Micro牡丹粉色手提肩背包，82,600元。圖／Valextra提供

Longchamp Coeur系列鑰匙圈，2,500元。圖／Longchamp提供
Longchamp Coeur系列鑰匙圈，2,500元。圖／Longchamp提供

品牌 情人節

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