讓自己也能備受寵愛！Longcham粉紅色系袋包 營造浪漫情人節氛圍

雖說情人節是送禮與收禮的節日，但沒人規定不能寵愛自己，以此概念為出發，法國時尚品牌Longchamp亦推出了一系列浪漫色調的袋包，讓女性們不用仰賴他人，也能感受到粉紅泡泡的幸福感！

浪漫春天，少不了的就是可比擬草莓般粉嫩討喜粉紅色系單品，因此Longchamp趁著西洋情人節到來，推薦了一系列袋包與絲巾配件，讓每個人也都能尋覓到屬於自己的幸福造型。像是以光滑小牛皮製成的糖果粉色Box-Trot迷你包款，有著同色系徽章飾扣，只需要搭配牛仔褲與襯衫Look，就能輕易抓住眾人目光。相同色調也同樣呈現在Épure和Foulonné系列中，運用於斜背袋、水桶包和迷你手提包等，簡約輕便設計能在日常生活中使用。覺得包款配色太過高調嗎？那麼愛心形狀的粉紅色以及紅色鑰匙圈，就是自己也能品味的小配件，還能裝飾包款，成為點綴生活的細節。

義大利精品品牌Valextra曝光了情人節視覺廣告，把品牌引以為傲的工藝包款與簡單筆觸相結合，帶出簡約童趣感。圖／Valextra提供

義大利精品品牌Valextra雖無特別打造新系列，但也在此刻曝光了情人節視覺廣告，把品牌引以為傲的工藝包款與簡單筆觸相結合，帶出簡約童趣感。不過，在Valextra的系列中，也能找到一系列粉色調的包款，就如品牌一貫低調作風，採用雅緻的「牡丹粉」來設計Babila Micro手提肩背包、Iside鍊條手拿包和Nolo Mini肩背包；雋永的輪廓與百搭特質，無論是收禮還是買給自己，都會讓人很雀躍。

Longchamp Le Foulonné系列小提袋，7,700元。圖／Longchamp提供

Longchamp Épure系列手提包13,100元、春夏系列絲質圍巾3,600元。圖／Longchamp提供

Valextra Nolo Mini牡丹粉色肩背包，10萬7,700元。圖／Valextra提供

Valextra Iside牡丹粉色鍊條手拿包，68,900元。圖／Valextra提供

Valextra Babila Micro牡丹粉色手提肩背包，82,600元。圖／Valextra提供