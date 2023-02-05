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花草茶具保健功效 臻品植萃進軍日本獲成效

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
臻品植萃公司負責人陳勇利（左二）在日本東京辦試飲會，駐日代表處經濟組長林春壽（中）、僑務組副組長宋惠芸（右二）、亞洲台灣商會聯合總會總會長陳五福（左）、東京媽祖廟董事長詹徳薰（右）都到試飲會現場關心。圖／陳勇利提供
臻品植萃公司負責人陳勇利（左二）在日本東京辦試飲會，駐日代表處經濟組長林春壽（中）、僑務組副組長宋惠芸（右二）、亞洲台灣商會聯合總會總會長陳五福（左）、東京媽祖廟董事長詹徳薰（右）都到試飲會現場關心。圖／陳勇利提供

台中市臻品植萃公司的花草茶和手工皂產品連續5年獲得米其林iTQi大獎，近兩年還獲台中市十大伴手禮殊榮，在經濟部輔導下，該公司趁著春節到日本東京舉辦試飲展售會，吸引爆滿民眾。

公司負責人、中醫師陳勇利說，新冠疫情後，日本民眾對身體保健十分重視，使得展售會效果出奇的好，另也有美國和澳洲人士邀請前往，是未來擴大外銷的方向。

臻品植萃公司由陳勇利創辦，他因為了解花草具保健功效，於是以中醫「君臣佐使」的複方精神，把不同功效的中西方花草組合成茶包，開創出花茶養生事業，相關產品陸續拿到國際25個⼤獎肯定，還因大量使用台灣本產的菊花、茉莉等花草，帶動農民收益。

陳勇利說，包括駐日代表處經濟組長林春壽、僑務組副組長宋惠芸、亞洲台灣商會聯合總會總會長陳五福、東京媽祖廟董事長詹徳薰都到試飲會現場關心。另外，台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊、經濟部中小企業處組長程道琳都一路給予協助，才能讓這次的展售會順利舉辦。

陳勇利說，日本的檢驗很嚴格，很高興公司發表的5款複方養生茶都通過嚴格的檢查。展售會上，他以中醫師身分發表保健養生演說。

陳勇利說，日本本身也有規模很大的花草茶產品，但這次的試飲會由他這樣具博士學位的中醫師親自推介，則較少見，也提供日本人不同的選擇；很感謝經濟部中小企業處的輔導，讓台灣企業能向外發展，讓更多人了解台灣商品的優良之處。

臻品植萃公司負責人、中醫師陳勇利在演說後回答民眾詢問。圖／陳勇利提供
臻品植萃公司負責人、中醫師陳勇利在演說後回答民眾詢問。圖／陳勇利提供
臻品植萃公司負責人陳勇利以日文向日本民眾解說花草茶產品的特色和優點。圖／陳勇利提供
臻品植萃公司負責人陳勇利以日文向日本民眾解說花草茶產品的特色和優點。圖／陳勇利提供
臻品植萃公司負責人陳勇利說，日本的檢驗很嚴格，很高興公司發表的5款複方養生茶都通過嚴格的檢查。圖／陳勇利提供
臻品植萃公司負責人陳勇利說，日本的檢驗很嚴格，很高興公司發表的5款複方養生茶都通過嚴格的檢查。圖／陳勇利提供

日本 中醫

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