花草茶具保健功效 臻品植萃進軍日本獲成效

台中市臻品植萃公司的花草茶和手工皂產品連續5年獲得米其林iTQi大獎，近兩年還獲台中市十大伴手禮殊榮，在經濟部輔導下，該公司趁著春節到日本東京舉辦試飲展售會，吸引爆滿民眾。

公司負責人、中醫師陳勇利說，新冠疫情後，日本民眾對身體保健十分重視，使得展售會效果出奇的好，另也有美國和澳洲人士邀請前往，是未來擴大外銷的方向。

臻品植萃公司由陳勇利創辦，他因為了解花草具保健功效，於是以中醫「君臣佐使」的複方精神，把不同功效的中西方花草組合成茶包，開創出花茶養生事業，相關產品陸續拿到國際25個⼤獎肯定，還因大量使用台灣本產的菊花、茉莉等花草，帶動農民收益。

陳勇利說，包括駐日代表處經濟組長林春壽、僑務組副組長宋惠芸、亞洲台灣商會聯合總會總會長陳五福、東京媽祖廟董事長詹徳薰都到試飲會現場關心。另外，台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊、經濟部中小企業處組長程道琳都一路給予協助，才能讓這次的展售會順利舉辦。

陳勇利說，日本的檢驗很嚴格，很高興公司發表的5款複方養生茶都通過嚴格的檢查。展售會上，他以中醫師身分發表保健養生演說。