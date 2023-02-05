聽新聞
test
0:00 / 0:00
MIKIMOTO浪漫情人「結」 直球告白就靠LOVE珠寶
珍珠如同愛情，代表著珍貴、純淨、獨特及圓滿，也因此是情人節最具代表性的珠寶。MIKIMOTO以純粹的日本Akoya珍珠，刻畫回到初戀般的浪漫心情，包括全新將戒指設計化身成項鍊或耳環的Ring Charm Collection系列、表現無限愛意的經典Love Collection，將珍珠繫成串串的愛意，獻上最真摯的心意。
全新推出的Ring Charm Collection，以MIKIMOTO標誌性的珍珠戒指為靈感，將珍貴的珍珠戒指化作珍珠串項鍊、耳環、甚至時髦的耳骨夾等不同類型的作品，讓戀人得以各種不同的方式配戴這枚象徵摯愛的戒指，猶如以不同的方式常伴彼此身邊的愛。
品牌經典的Mikimoto Love Collection以充滿重量與情感的愛 「Love」這個字，坦率表達滿滿愛意，以18K粉紅金或白金寫上充滿浪漫氣息的「Love」字體，搭配溫潤婉約的日本Akoya珍珠或綴飾閃爍的美鑽，以大方而優雅的態度，向全世界宣告。 另一款設計則以象徵愛情相繫、如幸運符般守護彼此的蝴蝶結為主要設計元素，繾綣線條鑲有美鑽，以18K粉紅金或白金，搭配日本Akoya珍珠，宛如愛情的細膩與璀璨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言