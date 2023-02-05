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MIKIMOTO浪漫情人「結」 直球告白就靠LOVE珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Mikimoto Love Collection珍珠鑽石手鍊，18K粉紅金鑲嵌鑽石總重約0.05克拉，搭配日本Akoya珍珠，33,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Love Collection珍珠鑽石手鍊，18K粉紅金鑲嵌鑽石總重約0.05克拉，搭配日本Akoya珍珠，33,000元。圖／MIKIMOTO提供

珍珠如同愛情，代表著珍貴、純淨、獨特及圓滿，也因此是情人節最具代表性的珠寶。MIKIMOTO以純粹的日本Akoya珍珠，刻畫回到初戀般的浪漫心情，包括全新將戒指設計化身成項鍊或耳環的Ring Charm Collection系列、表現無限愛意的經典Love Collection，將珍珠繫成串串的愛意，獻上最真摯的心意。

全新推出的Ring Charm Collection，以MIKIMOTO標誌性的珍珠戒指為靈感，將珍貴的珍珠戒指化作珍珠串項鍊、耳環、甚至時髦的耳骨夾等不同類型的作品，讓戀人得以各種不同的方式配戴這枚象徵摯愛的戒指，猶如以不同的方式常伴彼此身邊的愛。

品牌經典的Mikimoto Love Collection以充滿重量與情感的愛 「Love」這個字，坦率表達滿滿愛意，以18K粉紅金或白金寫上充滿浪漫氣息的「Love」字體，搭配溫潤婉約的日本Akoya珍珠或綴飾閃爍的美鑽，以大方而優雅的態度，向全世界宣告。 另一款設計則以象徵愛情相繫、如幸運符般守護彼此的蝴蝶結為主要設計元素，繾綣線條鑲有美鑽，以18K粉紅金或白金，搭配日本Akoya珍珠，宛如愛情的細膩與璀璨。

Mikimoto Love Collection珍珠鑽戒，18K白金鑲嵌鑽石總重約0.05克拉，搭配日本Akoya珍珠，35,000元；亦提供18K粉紅金款。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Love Collection珍珠鑽戒，18K白金鑲嵌鑽石總重約0.05克拉，搭配日本Akoya珍珠，35,000元；亦提供18K粉紅金款。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO珍珠蝴蝶結鑽石耳環，18K粉紅金鑲嵌鑽石總重約0.09克拉，搭配日本Akoya珍珠，55,000元，亦提供18K白金款。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO珍珠蝴蝶結鑽石耳環，18K粉紅金鑲嵌鑽石總重約0.09克拉，搭配日本Akoya珍珠，55,000元，亦提供18K白金款。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Ring Charm Collection夾式珍珠耳環，18K白金搭配日本Akoya珍珠，46,000元；亦提供針式耳環。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Ring Charm Collection夾式珍珠耳環，18K白金搭配日本Akoya珍珠，46,000元；亦提供針式耳環。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO情人節以珍珠繫起甜蜜祝福。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO情人節以珍珠繫起甜蜜祝福。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO珍珠蝴蝶結鑽石墜鍊，18K白金鑲嵌鑽石總重約0.28克拉，搭配日本Akoya珍珠，11萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO珍珠蝴蝶結鑽石墜鍊，18K白金鑲嵌鑽石總重約0.28克拉，搭配日本Akoya珍珠，11萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Love Collection珍珠鑽石墜鍊，18K粉紅金鑲嵌1顆鑽石重約0.05克拉，搭配日本Akoya珍珠，37,500元；亦提供18K白金款。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Love Collection珍珠鑽石墜鍊，18K粉紅金鑲嵌1顆鑽石重約0.05克拉，搭配日本Akoya珍珠，37,500元；亦提供18K白金款。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Ring Charm Collection珍珠耳骨夾，純銀搭配日本Akoya珍珠，9,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Ring Charm Collection珍珠耳骨夾，純銀搭配日本Akoya珍珠，9,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Love Collection珍珠蝴蝶結手鍊，18K白金鑲嵌鑽石總重約0.04克拉，搭配日本Akoya珍珠，34,000元；亦提供18K粉紅金款。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Love Collection珍珠蝴蝶結手鍊，18K白金鑲嵌鑽石總重約0.04克拉，搭配日本Akoya珍珠，34,000元；亦提供18K粉紅金款。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Ring Charm Collection珍珠串鍊，純銀珍珠戒環與18K白金釦頭，搭配日本Akoya珍珠，80,000元；台北 101 旗艦店限定販售。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Ring Charm Collection珍珠串鍊，純銀珍珠戒環與18K白金釦頭，搭配日本Akoya珍珠，80,000元；台北 101 旗艦店限定販售。圖／MIKIMOTO提供

戒指 情人節

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