MIKIMOTO浪漫情人「結」 直球告白就靠LOVE珠寶

珍珠如同愛情，代表著珍貴、純淨、獨特及圓滿，也因此是情人節最具代表性的珠寶。MIKIMOTO以純粹的日本Akoya珍珠，刻畫回到初戀般的浪漫心情，包括全新將戒指設計化身成項鍊或耳環的Ring Charm Collection系列、表現無限愛意的經典Love Collection，將珍珠繫成串串的愛意，獻上最真摯的心意。

全新推出的Ring Charm Collection，以MIKIMOTO標誌性的珍珠戒指為靈感，將珍貴的珍珠戒指化作珍珠串項鍊、耳環、甚至時髦的耳骨夾等不同類型的作品，讓戀人得以各種不同的方式配戴這枚象徵摯愛的戒指，猶如以不同的方式常伴彼此身邊的愛。