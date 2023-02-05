路易威登SPIRIT高級珠寶第二篇章 蘊藏女性強大力量

延續去年6月盛大發表的Spirit高級珠寶，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於巴黎高訂周期間繼續這趟精彩的旅程，推出第二、也是最後一個篇章Spirit Chapter II。反映品牌價值的命運（Destiny）、自由（Liberty）、夢想（Fantasy）和光芒（Radiance）4大主題共30件獨一無二的創作，以別緻的圖形和品牌標誌元素體現路易威登女性的強大力量，這也是路易威登腕表暨珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof設計的第四個高級珠寶系列，「我認為世界上能蘊藏一個人強大精神力量的物品，非珠寶莫屬！」

命運（Destiny）系列10件作品以紅寶石和黃K金和鉑金雙色金屬為主要素材，採用幾何圖形和Louis Vuitton字母V的設計元素，散發磅礴力量的同時保有女性化的柔美，華麗項鍊上懸掛的34顆紅寶石歷時3年才採購齊全，每顆紅寶石的顏色、飽滿色澤和純淨度都完美匹配，主石是1顆3.13克拉，色澤火紅鮮豔的梨形切工鴿血紅寶石，雙色金屬勾勒重複的V形圖案，以色澤賦予視覺立體深度；大V形和小V排列的三角形串連成3條鍊圈環繞著頸部曲線，無數隱形的鉸接結構賦予項鍊靈活柔軟度。手鍊精緻如蕾絲般的圖案，讓人想起LV行李箱中的奢華襯墊。

自由探索和發現旅行，從最初就是路易威登的DNA。Liberty主題7款創作以客製化切工和LV Monogram圖案切工鑽石，構建出風格獨具的設計。項鍊以超過195顆客製化切工的鑽石構成並列的Damier圖案與V形，由專業工匠共耗時1,300多個小時的工時打造，讓人最後聚焦於1顆4.84克拉哥倫比亞無油祖母綠和1顆2.02克拉的Monogram Flower圖案切工鑽石。徽章吊墜可轉換成胸針配戴，還有一條令人驚豔的行李箱造型吊墜項鍊，可開合的箱子打開內有一顆1.99克拉的祖母綠切工藍寶石。

想像力是Fantasy的主題，系列以閃亮的黃K金交織耀眼的密釘鑲鑽石V形圖案勾勒出對比和深度，不同大小和高度的重複V形圖案組成的視覺漩渦。雙鍊圈項鍊充分運用重複的V形圖案組成視覺的律動，而配戴起來柔軟靈動，並飾有2顆LV Monogram圖案星形切工鑽石，可變換3種配戴方式。雞尾酒戒指以2顆LV Monogram圖案星形切工鑽石襯托15.31克拉橢圓形切工黃色剛玉。