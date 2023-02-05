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Pre WW23/獨門紫金！卡地亞獻Clash [Un]limited珠寶表

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Clash [Un]limited鑽石腕表小型款、白K金表殼表鍊共鑲嵌250顆鑽石、石英機芯、陽光設線紋飾銀色表盤。圖／卡地亞提供
Clash [Un]limited鑽石腕表小型款、白K金表殼表鍊共鑲嵌250顆鑽石、石英機芯、陽光設線紋飾銀色表盤。圖／卡地亞提供

鐘表界最盛大的鐘表與奇蹟日內瓦表展（Watches and Wonders Geneva）即將於今年3月27日起於日內瓦登場，並將首度向一般大眾開放。在眾所期盼之下，龍頭品牌之一的卡地亞（CARTIER）率先曝光一系列Clash [Un]limited珠寶腕表，以品牌獨具辨識度的標誌元素，將精巧與力量融為一體，貫穿卡地亞擅長的幾何風格，為即將發表的2023年度新作暖場。

圓珠、飾釘、巴黎飾釘和靈活動感，正是品牌大受歡迎的Clash de Cartier系列珠寶特色，也以嶄新的設計語彙出現在全新Clash [Un]limited腕表上。腕表金屬鍊結切角側面與斜面表盤互相呼應，虛實之間，方圓相交，圓珠可自轉滾動，表鍊亦鉸接相連、柔軟貼合肌膚。鍊節的形狀考究、搭配造型迷你的表殼、與16刻面表鏡，每一細節均突出線條的力量，彰顯卡地亞以建築手法刻畫立體結構的意圖。

事實上，這立體結構與建築手法來自貞杜桑（Jeanne Toussaint）造型品味的傳承：早在1930年代，這位卡地亞的傳奇藝術總監已大膽採用滾珠軸承元素，以工業風格突破傳統珠寶理念的局限。Clash [Un]limited腕表更利用黑與白、紅與綠等彩色寶石的鮮明色彩對比，突顯幾何圖案。而在黃K金或玫瑰金等金質作品上，卡地亞則交替運用磨砂和緞面處理質感，再以品牌獨立研發全新色調的「紫金」鑄造成巴黎飾釘或表鍊的圓珠，波紋粼粼的淡紫色澤，為整體設計畫龍點睛。

編號且限量發行的Clash [Un]limited腕表備有黃K金款、玫瑰金款和白K金鋪鑲鑽石款；彩色寶石作品則以縞瑪瑙、黑色尖晶石、黑曜石和鑽石突顯黑白搭配，以及珊瑚、黑色尖晶石、綠玉髓、沙弗萊石和鑽石創造對比視覺效果。獨具品牌魅力的腕表美學，也讓人更為期待於三月表展曝光的其他新作！

Clash [Un]limited黃K金及紫金腕表小型款、石英機芯、陽光設線紋飾銀色表盤。圖／卡地亞提供
Clash [Un]limited黃K金及紫金腕表小型款、石英機芯、陽光設線紋飾銀色表盤。圖／卡地亞提供
Clash [Un]limited 黑曜石鑽石腕表小型款、白K金表殼表鍊共鑲嵌631顆鑽石、尖晶石、黑曜石、石英機芯、白K金表盤共鑲嵌鑽石與尖晶石。圖／卡地亞提供
Clash [Un]limited 黑曜石鑽石腕表小型款、白K金表殼表鍊共鑲嵌631顆鑽石、尖晶石、黑曜石、石英機芯、白K金表盤共鑲嵌鑽石與尖晶石。圖／卡地亞提供
Clash [Un]limited黃K金及紫金腕表小型款、石英機芯、陽光設線紋飾銀色表盤。圖／卡地亞提供
Clash [Un]limited黃K金及紫金腕表小型款、石英機芯、陽光設線紋飾銀色表盤。圖／卡地亞提供
Clash [Un]limited 黑曜石鑽石腕表小型款、白K金表殼表鍊共鑲嵌631顆鑽石、尖晶石、黑曜石、石英機芯、白K金表盤共鑲嵌鑽石與尖晶石。圖／卡地亞提供
Clash [Un]limited 黑曜石鑽石腕表小型款、白K金表殼表鍊共鑲嵌631顆鑽石、尖晶石、黑曜石、石英機芯、白K金表盤共鑲嵌鑽石與尖晶石。圖／卡地亞提供
卡地亞於2023 Watches & Wonders前，搶先曝光全新Clash [Un]limited系列腕表新作。圖／卡地亞提供
卡地亞於2023 Watches & Wonders前，搶先曝光全新Clash [Un]limited系列腕表新作。圖／卡地亞提供
Clash [Un]limited珊瑚及綠玉髓腕表小型款、玫瑰金表殼表鍊共鑲嵌623顆鑽石、尖晶石、沙弗萊石、珊瑚、綠玉髓石、英機芯、玫瑰金表盤鑲嵌鑽石與沙弗萊石。圖／卡地亞提供
Clash [Un]limited珊瑚及綠玉髓腕表小型款、玫瑰金表殼表鍊共鑲嵌623顆鑽石、尖晶石、沙弗萊石、珊瑚、綠玉髓石、英機芯、玫瑰金表盤鑲嵌鑽石與沙弗萊石。圖／卡地亞提供
Clash [Un]limited玫瑰金及紫金腕表小型款、石英機芯、陽光設線紋飾銀色表盤。圖／卡地亞提供
Clash [Un]limited玫瑰金及紫金腕表小型款、石英機芯、陽光設線紋飾銀色表盤。圖／卡地亞提供
Clash [Un]limited玫瑰金及紫金腕表小型款、石英機芯、陽光設線紋飾銀色表盤。圖／卡地亞提供
Clash [Un]limited玫瑰金及紫金腕表小型款、石英機芯、陽光設線紋飾銀色表盤。圖／卡地亞提供
Clash [Un]limited珊瑚及綠玉髓腕表小型款、玫瑰金表殼表鍊共鑲嵌623顆鑽石、尖晶石、沙弗萊石、珊瑚、綠玉髓石、英機芯、玫瑰金表盤鑲嵌鑽石與沙弗萊石。圖／卡地亞提供
Clash [Un]limited珊瑚及綠玉髓腕表小型款、玫瑰金表殼表鍊共鑲嵌623顆鑽石、尖晶石、沙弗萊石、珊瑚、綠玉髓石、英機芯、玫瑰金表盤鑲嵌鑽石與沙弗萊石。圖／卡地亞提供
Clash [Un]limited黃K金及紫金腕表小型款、石英機芯、陽光設線紋飾銀色表盤。圖／卡地亞提供
Clash [Un]limited黃K金及紫金腕表小型款、石英機芯、陽光設線紋飾銀色表盤。圖／卡地亞提供
Clash [Un]limited珊瑚及綠玉髓腕表小型款、玫瑰金表殼表鍊共鑲嵌623顆鑽石、尖晶石、沙弗萊石、珊瑚、綠玉髓石、英機芯、玫瑰金表盤鑲嵌鑽石與沙弗萊石。圖／卡地亞提供
Clash [Un]limited珊瑚及綠玉髓腕表小型款、玫瑰金表殼表鍊共鑲嵌623顆鑽石、尖晶石、沙弗萊石、珊瑚、綠玉髓石、英機芯、玫瑰金表盤鑲嵌鑽石與沙弗萊石。圖／卡地亞提供

腕表 品牌 鑽石

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