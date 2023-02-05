Pre WW23/獨門紫金！卡地亞獻Clash [Un]limited珠寶表

鐘表界最盛大的鐘表與奇蹟日內瓦表展（Watches and Wonders Geneva）即將於今年3月27日起於日內瓦登場，並將首度向一般大眾開放。在眾所期盼之下，龍頭品牌之一的卡地亞（CARTIER）率先曝光一系列Clash [Un]limited珠寶腕表，以品牌獨具辨識度的標誌元素，將精巧與力量融為一體，貫穿卡地亞擅長的幾何風格，為即將發表的2023年度新作暖場。

圓珠、飾釘、巴黎飾釘和靈活動感，正是品牌大受歡迎的Clash de Cartier系列珠寶特色，也以嶄新的設計語彙出現在全新Clash [Un]limited腕表上。腕表金屬鍊結切角側面與斜面表盤互相呼應，虛實之間，方圓相交，圓珠可自轉滾動，表鍊亦鉸接相連、柔軟貼合肌膚。鍊節的形狀考究、搭配造型迷你的表殼、與16刻面表鏡，每一細節均突出線條的力量，彰顯卡地亞以建築手法刻畫立體結構的意圖。

事實上，這立體結構與建築手法來自貞杜桑（Jeanne Toussaint）造型品味的傳承：早在1930年代，這位卡地亞的傳奇藝術總監已大膽採用滾珠軸承元素，以工業風格突破傳統珠寶理念的局限。Clash [Un]limited腕表更利用黑與白、紅與綠等彩色寶石的鮮明色彩對比，突顯幾何圖案。而在黃K金或玫瑰金等金質作品上，卡地亞則交替運用磨砂和緞面處理質感，再以品牌獨立研發全新色調的「紫金」鑄造成巴黎飾釘或表鍊的圓珠，波紋粼粼的淡紫色澤，為整體設計畫龍點睛。