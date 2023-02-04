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MIDO獻2023 PANTONE色推薦表 小資男女輕鬆開展新年計

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Ocean Star GMT海洋之星雙時區腕錶特別版，精鋼、44毫米、自動上鍊機芯、GMT、防水200米，44,800元。圖／MIDO提供
Ocean Star GMT海洋之星雙時區腕錶特別版，精鋼、44毫米、自動上鍊機芯、GMT、防水200米，44,800元。圖／MIDO提供

隨著疫情趨緩、國境解封，Pantone日前也公布了2023年度代表色「洋紅色（Viva Magenta）」，以介於紫、紅雙色間的調性，散發激勵、鼓舞能量。而瑞士品牌美度（MIDO）亦隨之推薦了旗下兩款腕表，以色彩穿梭於城市、戶外之間，盡情感受當下的真切一瞬。

為男性獻上的Ocean Star GMT海洋之星雙時區腕表特別版，除了延續該系列的兩地時間、潛水等專業訴求，最特別的更在於表圈上的藍、紅雙色，更用以成為兩地時間的日夜區別，表款並具備80小時的動力儲存與200米防水性能，都市、海邊、山岳，一表全攻略。

Baroncelli Signature Colours永恆系列經典漾彩腕表則適合精打細算的聰明小資族，小巧的30毫米精鋼表殼搭配了柔美、變幻的珍珠母貝面盤，以及Caliber 48全自動上鍊機芯，最特別之處在於，一只表款將同時附上輕霧藍、漿果紅、隕石灰、淡藕粉、鳶尾紫等五色鱷魚壓紋皮表帶，表款訂價32,000元，但透過快拆系統可以無需工具、自行更換，每一次表帶的替換、都像換上一只全新表款，同時隨表再附送淡藕粉色表盒，全新的2023，帶著MIDO去旅行吧？

Ocean Star GMT海洋之星雙時區腕表特別版表背的時區切換，將讓人更快速且聰明換算不同城市時間。圖／MIDO提供
Ocean Star GMT海洋之星雙時區腕表特別版表背的時區切換，將讓人更快速且聰明換算不同城市時間。圖／MIDO提供
Baroncelli Signature Colours永恆系列經典漾彩腕表將附上輕霧藍、漿果紅、隕石灰、淡藕粉、鳶尾紫等五色鱷魚壓紋皮表帶與淡藕粉色表盒。圖／MIDO提供
Baroncelli Signature Colours永恆系列經典漾彩腕表將附上輕霧藍、漿果紅、隕石灰、淡藕粉、鳶尾紫等五色鱷魚壓紋皮表帶與淡藕粉色表盒。圖／MIDO提供
Baroncelli Signature Colours永恆系列經典漾彩腕表，精鋼、30毫米、自動上鍊機芯、白色珍珠貝母面盤，32,900元。圖／MIDO提供
Baroncelli Signature Colours永恆系列經典漾彩腕表，精鋼、30毫米、自動上鍊機芯、白色珍珠貝母面盤，32,900元。圖／MIDO提供

腕表 疫情 瑞士

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