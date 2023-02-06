智能保全請到家-西格瑪安防管家 讓你雲端在手安心出遊

告別濕濕冷冷的冬天，疫情趨緩的第一個春天讓解封的心蠢蠢欲動，想要出遊過夜又擔心家中無人，宵小光顧打壞連假返家的好心情。



受惠於便利的網路通訊，台灣許多消費者都開始選擇安裝簡便的智能設備，運用小小的預算就可以自行DIY建置專屬的居家安防設備，滿足遠端監控及及時警示的安防需求。目前在市場中常見的遠端安防仍以室內外攝影機為主要採購項目，運用雲端技術將鏡頭捕捉到的所有動靜都能遠端傳輸與雲端儲存管理，在現在的物聯網發展快速下，許多設備也可透過雲端整合加強居家安防的層級，同時也在具有遠端連線功能的室內攝影機的驅動下，快速滿足智能居家的自動化需求。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

宵小的入侵多由門窗或是外力即可破壞的居家裝潢為主要途徑，為了讓動態紀錄更加迅速，加裝門窗感測器不只在APP內建置自動化偵測感應，串聯觸發條件，當家中無人時，只要門窗感測任何開關動作，除了手機可以收到即時推播通知家中成員異常開關紀錄，還可在自動化設定下攝影機即可進行動態攝影，讓所有使用者都可以在雲端觀看觸發紀錄，即時警報。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

當所有設備傳輸在透過雲端整合管理下，除了有形的居家安防無形的個人資安數據也是需要透過具公信力且穩定的雲端系統。有別於市售眾多使用私有雲端資料庫的物聯網業者，西格瑪智慧管家使用AWS的數位雲端，提供每一位使用者高規格的企業資安防護，將每一個設備的傳輸數據經過加密傳導，妥善保留每個人的資訊安全。遇到設備有狀況，只要提供登入帳號和產品編號，就可以讓系統團隊立刻幫你解決，讓你的家從裡到外都能得到最完善的智能防護。



圖 / 有.設計 uDesign 提供