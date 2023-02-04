易烊千璽巧秀積家表 Through Time裝置藝術世界巡迴中

時間、天文曆相、藝術，三者總有著互為依存的千絲萬縷。瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）的「匠心製造（Made of Makers）」計劃邀請了法國藝術家Guillaume Marmin打造出「Passengers：Through Time」裝置藝術，繼去年5月瑞士首展後，已在2月杜拜的The Stellar Odyssey展覽中、展開世界巡迴第二站。

裝置藝術是由法國藝術家Guillaume Marmin操刀創作，他結合了光線、聲音與運動，以全新方式重新定義了雕塑、空間與時間，作品主題並聚焦在星空與天文觀測，進而帶人感受「相對論」中所提及關於時間、空間與光線三者間的奇妙聯集。

事實上，鐘表的本質就在於紀錄、體現無形的時間，而越為精妙的儀器，越能展示出複雜的運算機制，例如積家在展覽中呈現的Polaris系列玫瑰金Perpetual Calendar萬年曆腕表，將能把以29又1/2天為周期的月相、以365天為一周期的「年」，以致四年一次的2月29日「閏月」，全數涵蓋、精密運作且顯示，表款近日並為品牌代言人、中國男星易烊千璽所配戴，展現斯文的雋永風格。