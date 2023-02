Metamorphosis by De Beers最新高級珠寶刻畫四季遞嬗

在巴黎高訂周期間,De Beers Jewellers發表了2023年全新高級珠寶系列Metamorphosis by De Beers的第一篇章:Prelude套組,致敬大自然強大的原始生命力。Prelude套組匯集1件耳掛、2條項鍊、2款耳環、3款戒指、以及一只手鐲共9件獨一 無二的珠寶作品,其中包括4件可轉換式的設計,以無限想像力詮釋朝起暮落、四季更迭的時間循環往復。系列珠寶的第二篇章預計將於2023年7月揭曉。

春去夏至,秋逝冬臨的概念,在Prelude套組中以18K白金、黃金、玫瑰金與白鑽、褐鑽和彩鑽巧妙搭配成每個季節獨特的色調,並採用專業的金工與鑽石鑲嵌技術刻畫大自然的神秘蛻變,包括雪花鑲嵌/微釘鑲(serti neige)、刀鋒工藝(fil couteau)和珠狀裝飾( perlage)。4款可轉換作品為耳掛、嵌套式戒指(jacket ring)、項鍊、與胸針項鍊。可轉換式項鍊由四條運用不同工藝和金屬材質打造的鑽石鍊組成,垂懸於兩枚可拆卸式的鑲鑽夾釦之間,鍊條的細節細膩演繹春夏秋冬:珠鑲白鑽和星形鑲嵌的黃鑽以刀鋒工藝猶如隱形的金屬相連成初春時分萌發的新芽;鑲嵌鑽石的18K黃金扭繩式細鍊描繪出夏日耀眼的浪花;梯形的18K玫瑰金鍊依序鑲嵌的褐鑽和白鑽,如秋日隨風飄揚的樹葉;採用雪花鑲嵌於18K白金的白鑽則映照冬日冰川之美。

延續項鍊的四季設計,四條分別演繹不同的季節的鑽石鍊從Prelude耳掛流瀉而下,尾端垂墜以彩色鈦金屬製成的蝶蛹,寓示大自然蛻變的開始;蝶蛹圖案可以拆下、作為吊飾點綴於隨附的手鍊上。系列中的嵌套式戒指,則以四條短鍊組成如外套般的戒環結構,得以 「嵌套」一枚單鑽戒指或替換成另一枚雪花鑲嵌鑽石戒指;單鑽戒指的3.06克拉D IF主鑽隸屬於品牌Natural Works of Art系列,為收藏等級美鑽。Prelude胸針項鍊延續四季四條鑲鑽金屬鍊的設計,可拆卸式的夾扣上以四條金屬短鍊圍裹一枚10.05克拉梨形切割淡彩黃鑽 ,夾扣部分可拆作為胸針單配戴。