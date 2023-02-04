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以香氛傳情！CYRANO推玫瑰香水滿額贈、TOM FORD玩調香

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
於CYRANO席哈諾購買指定玫瑰香氛消費滿25,000元，或於CREED消費滿25,000元，送CREED鴻兔大展珍藏珍皮套香水旅行組。圖／CYRANO席哈諾提供
於CYRANO席哈諾購買指定玫瑰香氛消費滿25,000元，或於CREED消費滿25,000元，送CREED鴻兔大展珍藏珍皮套香水旅行組。圖／CYRANO席哈諾提供

情人節將至，許多人都會送香水，也讓香水品牌推出多樣化的選擇，CYRANO席哈諾選出各品牌的玫瑰香水，還推出滿額贈，大手筆送出小禮物；TOM FORD則是推薦調香，讓每個人都能變身調香魔術師，滿額還有獨家禮盒包裝。

CYRANO席哈諾旗下推薦各品牌的香水、香氛商品，還能加入滿額禮，推薦Les Parfums de Rosine櫻桃玫瑰香氛，有著豐富的花香調，宛如置身櫻花下的浪漫，最後的琥珀、雪松彰顯出活潑氣息。2月6日至3月14日購買指定玫瑰香水香氛滿8,800元，送Tiziana Terenzi最新的小奢華35g蠟燭，滿12,000元送Les Parfums de Rosine櫻桃玫瑰隨身小香15ml；而於CREED購買指定CREED玫瑰香氛，送CREED阿文圖斯（女香）香氛皂，單筆消費滿25,000元，贈CREED鴻兔大展珍藏珍皮套香水旅行組。

TOM FORD主推私人調香系列，設計出三組專屬香氛密碼，適合兩人共同使用。包括使用神秘聖木搭配白麝香，整體洋溢著溫暖、寧靜感，適合穩定交往的情侶；禁忌玫瑰搭配神秘東方，充滿性感與豐富感，適合喜歡日常小甜蜜的情侶；白麝香搭配冬日光芒，將潔白純淨與溫和清新相互搭配，適合剛陷入熱戀的情侶。

即日起至TOM FORD專櫃消費滿8,000元，就享有TOM FORD簽名版炙熱紅色情人節禮盒，數量有限，贈完為止。

購買指定CREED玫瑰香氛，即贈CREED阿文圖斯（女香）香氛皂。圖／CYRANO席哈諾提供
購買指定CREED玫瑰香氛，即贈CREED阿文圖斯（女香）香氛皂。圖／CYRANO席哈諾提供
於CYRANO席哈諾購買指定玫瑰香氛消費滿8,800元，贈Tiziana Terenzi香氛蠟燭35g。圖／CYRANO席哈諾提供
於CYRANO席哈諾購買指定玫瑰香氛消費滿8,800元，贈Tiziana Terenzi香氛蠟燭35g。圖／CYRANO席哈諾提供
TOM FORD白麝香香氛系列。圖／TOM FORD提供
TOM FORD白麝香香氛系列。圖／TOM FORD提供
TOM FORD神秘東方香氛系列。圖／TOM FORD提供
TOM FORD神秘東方香氛系列。圖／TOM FORD提供
CYRANO席哈諾推薦情人節必買玫瑰系列香水。圖／CYRANO席哈諾提供
CYRANO席哈諾推薦情人節必買玫瑰系列香水。圖／CYRANO席哈諾提供
TOM FORD禁忌玫瑰香氛系列。圖／TOM FORD提供
TOM FORD禁忌玫瑰香氛系列。圖／TOM FORD提供
於CYRANO席哈諾購買指定玫瑰香氛消費滿12,000元，贈Les Parfums de Rosine櫻桃玫瑰15ml。圖／CYRANO席哈諾提供
於CYRANO席哈諾購買指定玫瑰香氛消費滿12,000元，贈Les Parfums de Rosine櫻桃玫瑰15ml。圖／CYRANO席哈諾提供

情侶 品牌 情人節

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