以香氛傳情！CYRANO推玫瑰香水滿額贈、TOM FORD玩調香

情人節將至，許多人都會送香水，也讓香水品牌推出多樣化的選擇，CYRANO席哈諾選出各品牌的玫瑰香水，還推出滿額贈，大手筆送出小禮物；TOM FORD則是推薦調香，讓每個人都能變身調香魔術師，滿額還有獨家禮盒包裝。

CYRANO席哈諾旗下推薦各品牌的香水、香氛商品，還能加入滿額禮，推薦Les Parfums de Rosine櫻桃玫瑰香氛，有著豐富的花香調，宛如置身櫻花下的浪漫，最後的琥珀、雪松彰顯出活潑氣息。2月6日至3月14日購買指定玫瑰香水香氛滿8,800元，送Tiziana Terenzi最新的小奢華35g蠟燭，滿12,000元送Les Parfums de Rosine櫻桃玫瑰隨身小香15ml；而於CREED購買指定CREED玫瑰香氛，送CREED阿文圖斯（女香）香氛皂，單筆消費滿25,000元，贈CREED鴻兔大展珍藏珍皮套香水旅行組。

TOM FORD主推私人調香系列，設計出三組專屬香氛密碼，適合兩人共同使用。包括使用神秘聖木搭配白麝香，整體洋溢著溫暖、寧靜感，適合穩定交往的情侶；禁忌玫瑰搭配神秘東方，充滿性感與豐富感，適合喜歡日常小甜蜜的情侶；白麝香搭配冬日光芒，將潔白純淨與溫和清新相互搭配，適合剛陷入熱戀的情侶。