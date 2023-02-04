周興哲來送情人節禮物囉！ARMANI推粉紅愛心禮盒免費送

之前剛剛求婚成功的周興哲，可以說是沈浸在愛情的喜悅中，2月14日情人節將至，周興哲也將這愛意分享給大家，ARMANI邀請周興哲擔任ARMANI/PRIVÉ高級訂製淡香水花園系列品牌之友，拍攝一系列宣傳照，另外即日起至至全台專櫃，購買任一瓶高級訂製淡香水花園系列，就免費送情人節訂製愛心禮盒，傳遞滿滿的愛意。

情人節就是要對另一半表現情意，ARMANI特別訂製的愛心禮盒，以粉色為底，燙印上ARMANI經典LOGO，送禮更是大方，讓人一見傾心還能搭配ARMANI/PRIVÉ高級訂製淡香水花園系列，以ARMANI先生旅行世界各地為靈感，推出共11款香水，也能用嗅覺去環遊世界。

若是另一半喜愛唇膏，ARMANI奢華絲緞訂製唇膏也推出全新6色，包括柔美裸粉色#109曖昧杏粉、杏仁牛奶色的#110溫婉琥珀、紅棕色代表#206冷冽磚紅、摩卡焦糖色的#203率性可可、暖橘色調#304寄情甜橙與火熱辣椒色的#507焰火玫瑰。