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周興哲來送情人節禮物囉！ARMANI推粉紅愛心禮盒免費送

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
周興哲為大家送上愛心禮盒。圖／ARMANI提供
周興哲為大家送上愛心禮盒。圖／ARMANI提供

之前剛剛求婚成功的周興哲，可以說是沈浸在愛情的喜悅中，2月14日情人節將至，周興哲也將這愛意分享給大家，ARMANI邀請周興哲擔任ARMANI/PRIVÉ高級訂製淡香水花園系列品牌之友，拍攝一系列宣傳照，另外即日起至至全台專櫃，購買任一瓶高級訂製淡香水花園系列，就免費送情人節訂製愛心禮盒，傳遞滿滿的愛意。

情人節就是要對另一半表現情意，ARMANI特別訂製的愛心禮盒，以粉色為底，燙印上ARMANI經典LOGO，送禮更是大方，讓人一見傾心還能搭配ARMANI/PRIVÉ高級訂製淡香水花園系列，以ARMANI先生旅行世界各地為靈感，推出共11款香水，也能用嗅覺去環遊世界。

若是另一半喜愛唇膏，ARMANI奢華絲緞訂製唇膏也推出全新6色，包括柔美裸粉色#109曖昧杏粉、杏仁牛奶色的#110溫婉琥珀、紅棕色代表#206冷冽磚紅、摩卡焦糖色的#203率性可可、暖橘色調#304寄情甜橙與火熱辣椒色的#507焰火玫瑰。

另外完美絲絨持久氣墊粉餅有著高訂斜紋紅全新外盒，添加複合保濕精萃，為肌膚持續保水，高效控油科技可以減少出油，且有超細珠光例子，讓肌膚散發高級的絲絨光。

ARMANI奢華絲緞訂製唇膏推出全新6色／1,450元。圖／ARMANI提供
ARMANI奢華絲緞訂製唇膏推出全新6色／1,450元。圖／ARMANI提供
購買ARMANI/PRIVÉ高級訂製淡香水花園系列，免費送訂製禮盒包裝。圖／ARMANI提供
購買ARMANI/PRIVÉ高級訂製淡香水花園系列，免費送訂製禮盒包裝。圖／ARMANI提供
周興哲成為ARMANI/PRIVÉ高級訂製淡香水花園系列的品牌之友。圖／ARMANI提供
周興哲成為ARMANI/PRIVÉ高級訂製淡香水花園系列的品牌之友。圖／ARMANI提供
周興哲成為ARMANI/PRIVÉ高級訂製淡香水花園系列的品牌之友。圖／ARMANI提供
周興哲成為ARMANI/PRIVÉ高級訂製淡香水花園系列的品牌之友。圖／ARMANI提供
ARMANI完美絲絨持久氣墊粉餅高訂斜紋紅／3,300元。圖／ARMANI提供
ARMANI完美絲絨持久氣墊粉餅高訂斜紋紅／3,300元。圖／ARMANI提供

情人節 愛心 周興哲

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