TOD'S、Roger Vivier暗「坎」小心機 情人節禮藏愛意

情人節將至，精品品牌TOD’S、HOGAN、Roger Vivier不約而同以具象的愛心為元素，結合熱情的正紅、浪漫的粉紅與閃亮水晶，推出包含包款、飾品或高跟鞋，以直觀的色彩與形狀，成為情人節的品味助工神隊友。

Roger Vivier的Virgule系列鑽扣跟鞋，以具有前衛卻柔和的彎曲鞋跟為特色，並融合品牌具高辨識度的水晶方釦，同時鞋跟處再有愛心設計，閃耀甜美並有白色、粉紅與正紅三色可選，皆為66,000元；Love系列鑽扣鍊帶包則把愛心藏入包款輪廓，並有小型（17 x 14 x 5 cm）與迷你型（11 x 10 x 5 cm）兩個尺寸，包款或有尺寸不同，但心意濃情則並無分別。