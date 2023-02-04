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TOD'S、Roger Vivier暗「坎」小心機 情人節禮藏愛意

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Roger Vivier Virgule系列緞面鑽扣跟鞋，66,000元。圖／Rofer Vivier提供
Roger Vivier Virgule系列緞面鑽扣跟鞋，66,000元。圖／Rofer Vivier提供

情人節將至，精品品牌TOD’S、HOGAN、Roger Vivier不約而同以具象的愛心為元素，結合熱情的正紅、浪漫的粉紅與閃亮水晶，推出包含包款、飾品或高跟鞋，以直觀的色彩與形狀，成為情人節的品味助工神隊友。

Roger Vivier的Virgule系列鑽扣跟鞋，以具有前衛卻柔和的彎曲鞋跟為特色，並融合品牌具高辨識度的水晶方釦，同時鞋跟處再有愛心設計，閃耀甜美並有白色、粉紅與正紅三色可選，皆為66,000元；Love系列鑽扣鍊帶包則把愛心藏入包款輪廓，並有小型（17 x 14 x 5 cm）與迷你型（11 x 10 x 5 cm）兩個尺寸，包款或有尺寸不同，但心意濃情則並無分別。

喜愛隨身小包？HOGAN則推薦一款H-Bag愛心圖騰迷你圓包，小巧輕便，側邊並有可愛的品牌首字母H裝飾，訂價30,000有找。義大利皮件名牌TOD’S則有多款輕便小物如T Timeless心形掛飾，雙面雙色一為紅、一為粉紅，可當成包款掛或鑰匙圈使用，又或是白色及粉色皮革細膩手工編織、具有迷你金屬愛心吊飾的雙色皮革編織手環，訂價9,700元，不只荷包友善，更因為輕巧，一天24小時、一周7日，甜蜜隨身。

T Timeless心形掛飾，14,500元。圖／TOD'S提供
T Timeless心形掛飾，14,500元。圖／TOD'S提供
Love系列紅色緞面鑽扣鍊帶包迷你款，63,000元。圖／Rofer Vivier提供
Love系列紅色緞面鑽扣鍊帶包迷你款，63,000元。圖／Rofer Vivier提供
H-Bag愛心圖騰迷你圓包，26,800元。圖／HOGAN提供
H-Bag愛心圖騰迷你圓包，26,800元。圖／HOGAN提供
皮革編織手環，9,700元。圖／TOD'S提供
皮革編織手環，9,700元。圖／TOD'S提供
T Timeless心形掛飾，14,500元。圖／TOD'S提供
T Timeless心形掛飾，14,500元。圖／TOD'S提供

品牌 情人節

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