住大阪「1人866元再送早餐」！晶華捷絲旅插旗心齋橋

晶華酒店旗下品牌「捷絲旅Just Sleep」，即將於3月1日在日本大阪開設首間海外據點「捷絲旅大阪心齋橋館」。為慶祝新開幕，即日起推出「買1晚送1晚」的限時優惠，並且「加贈早餐」，平均每人每晚日幣3,750元（約新台幣866元）

「捷絲旅大阪心齋橋館」（Just Sleep Osaka Shinsaibashi）是由晶華攜手日本房地產投資開發公司MINATO CREATE CO. LTD.，共同打造的精品風格旅店，店址距離日本大阪的觀光旅遊勝地「心齋橋」步行約5分鐘，且是4座捷運站交匯之地，從關西國際機場搭乘地鐵不到1小時，從大阪機場搭乘計程車則約25分鐘。心齋橋本身也為大阪市中心最大的商業購物區，可以擁有豐富的逛街、美食體驗。