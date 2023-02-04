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住大阪「1人866元再送早餐」！晶華捷絲旅插旗心齋橋

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
捷絲旅大阪心齋橋館提供有3種房型。圖／晶華提供
捷絲旅大阪心齋橋館提供有3種房型。圖／晶華提供

晶華酒店旗下品牌「捷絲旅Just Sleep」，即將於3月1日在日本大阪開設首間海外據點「捷絲旅大阪心齋橋館」。為慶祝新開幕，即日起推出「買1晚送1晚」的限時優惠，並且「加贈早餐」，平均每人每晚日幣3,750元（約新台幣866元）

「捷絲旅大阪心齋橋館」（Just Sleep Osaka Shinsaibashi）是由晶華攜手日本房地產投資開發公司MINATO CREATE CO. LTD.，共同打造的精品風格旅店，店址距離日本大阪的觀光旅遊勝地「心齋橋」步行約5分鐘，且是4座捷運站交匯之地，從關西國際機場搭乘地鐵不到1小時，從大阪機場搭乘計程車則約25分鐘。心齋橋本身也為大阪市中心最大的商業購物區，可以擁有豐富的逛街、美食體驗。

捷絲旅大阪心齋橋館有100間客房，分雅心、雅齋和雅橋客房等3種房型，平均大小為12～16平方公尺。以1970年代大阪流行文化發源地「美國村」為設計靈感，可見到充滿著大阪意象的彩繪塗鴉牆等元素。位於一樓的Just Café擁有50個座位，兼具聯誼、會議與餐飲功能，每日供應自助早餐，房客在此可以品嚐到日式大阪燒、章魚燒、咖哩飯以及台式滷肉飯、雞肉飯和茶葉蛋等台、日代表性美食；下午1點到晚上11點則免費提供嚴選自神戶的咖啡及日式熱茶。同時館內設有24小時櫃檯和自助式洗衣服務。

館內可以見到充滿大阪意象的彩繪塗鴉。圖／晶華提供
館內可以見到充滿大阪意象的彩繪塗鴉。圖／晶華提供
捷絲旅大阪心齋橋館鄰近心齋橋，對於旅客而言相當便捷。圖／晶華提供
捷絲旅大阪心齋橋館鄰近心齋橋，對於旅客而言相當便捷。圖／晶華提供

大阪 日本 早餐 晶華

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