今年有郵輪72航次！龐洛郵輪定基隆港為母港 跳島日本頂級遊3月24日首航

去年5月因疫情大爆發國際郵輪停航10個月後，3月將重返台灣市場，今年共收到90航次的國際郵輪預報，基隆港就有72航次。法國龐洛郵輪3月24日首航來台，並以基隆為母港，展開日本跳島頂級旅遊行程。

港務公司說，今年共收到90航次的國際郵輪預報，其中基隆港有72航次，包括32航次將以基隆為郵輪母港、40航次為掛靠港。

法國頂級龐洛郵輪日麗號（Ponant Le Soleal）3月24日開始，以基隆為母港。法國龐洛郵輪成立於1988年，2012年擴展英國、歐陸各國及北美市場，2014年延伸到澳洲、紐西蘭，如今看上亞洲頂級的旅遊實力，除了上海、新加坡之外，停泊基隆作為重要母港，期望將法國風情以及極地冒險精神，分享給亞洲遊客。

龐洛郵輪以「小即是美」為精神，全系列船隊僅配置16到165間艙房／套房，打破一般人對豪華郵輪「愈大愈奢華」的迷思，也正中行家級郵輪的愛好者。

以往要搭頂級郵輪得遠赴新加坡、澳洲，今年在基隆也搭得到，龐洛郵輪從日本南方列島開始，穿梭於沖繩諸島，探索島嶼間的秘境美景，用探索南北極的深度和跳島玩法的頂級行程，規畫11天日本奢華跳島行程，每人26.5萬元起，去年開賣當日即秒殺。

晴天旅遊、晴日旅遊聯合龐洛郵輪推出日本旅遊行程，吸引百人參加，而世界各國旅客共80餘人將飛來台灣，與台灣旅客總人數200多人。