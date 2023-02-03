致敬經典！Saint Laurent攝影展 美、法雙城聯展中

前往巴黎旅遊，總有無數的文化藝術景點等待人前往參訪。Saint Laurent正在法國巴黎與美國洛杉磯的Saint Laurent Rive Droite形象概念店舉辦了特殊的藝術特展，由北京攝影師林志鵬（No.223）以香港導演王家衛經典之作《重情森林》（1994）為靈感，帶來一系列夢幻、朦朧而迷離的影像創作。

香港攝影師林志鵬之所以以《重慶森林》中警察角色的NO.223成為其別名，因為電影中由金城武演出的警員233，帶給他無數的靈感啟發。而在林志鵬的鏡頭下，描繪了沉迷於愛情和生活的年輕一代，歡樂、憂鬱、嬉戲，更有冷漠與變化社會中關於愛、被愛的搖擺不定，進而挖掘也紀錄他與愛侶在中國、西藏、東南亞、日本和歐洲的親密時光。