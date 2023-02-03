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拉麵×蚵仔煎！凪「蚵仔煎王拉麵」上桌 限量2500碗
來自東京、已經推出過破千款限定王拉麵的「ラーメン凪（Nagi）」，為慶祝來台10週年，創辦人生田智志特別以台灣經典小吃「蚵仔煎」為元素，推出限定款拉麵「蚵仔煎王」，全台限量2,500碗。另外參與留言活動，還有機會抽中拉麵兌換券，或是創辦人親簽版達摩。
「ラーメン凪（Nagi）」在日本連年獲得TRY拉麵大賞與各大拉麵評鑑冠軍，店內也以豚王、赤王、翠王、黑王等經典口味最具代表性。另外店內每週也會推出一款新口味的拉麵，更曾打造「1年365天 每日一麵」的活動，吸引眾多拉麵控前往朝聖。包括泰王、北海道王、義大利王，或是結合時令而成的蟹王、番茄王、萬聖節王等口味，均曾出現在菜單之中。目前凪在台也共有5間門市。
隨著凪深耕台灣，創辦人兼主廚生田智志在2019年也特別登台，打造首款以台灣命名的拉麵「台灣王」。本次為慶祝品牌來台10週年，生田智志再度來台，打造「蚵仔煎王」。主廚延續運用當地食材與特色餐點製作拉麵的概念，選用「蚵仔煎」作為核心，利用大量牡蠣與豚骨湯頭作為基底，並且鋪上鹹香豬腩肉，還有結合日式玉子燒與蚵仔煎而成的「蚵仔燒」，以及大量蔥花段點綴，呈現出濃郁海味與與鮮香。「蚵仔煎王」預計於2月6日至2月12日期間於全台門市限量販售，價格將於近日公佈，估計限量2,500碗，售完為止。
為歡慶10週年紀念，ラーメン凪也將祭出免費拉麵兌換券及生田主廚簽名達摩2大社群抽獎活動。2月6日至2月19日期間，參與粉絲團留言活動，就有機會抽中價值240元的「拉麵兌換券」；2月22日至28日期間參與留言活動，則有機會將創辦人生田主廚親筆簽名的「達摩」帶回家。
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