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「粉紅超跑」出動！7-ELEVEN預購推「瘋媽祖」周邊

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「瘋媽祖」預購專區針對機車族推出「白沙屯媽祖騎士安全帽」以及「白沙屯媽祖鑰匙圈」，其中鑰匙圈共推出娘傘、神衣兩款造型。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「瘋媽祖」預購專區針對機車族推出「白沙屯媽祖騎士安全帽」以及「白沙屯媽祖鑰匙圈」，其中鑰匙圈共推出娘傘、神衣兩款造型。圖／7-ELEVEN提供

一年一度的「白沙屯媽祖北港進香」活動將於2月12日啟程，為滿足十萬勇者進香裝備需求，7-ELEVEN推出白沙屯媽祖以及大甲媽系列周邊，邀請全民一起瘋媽祖。門市預購自2月6日起推出「瘋媽祖」專區，除了每年信眾必收藏的鑾轎、娘傘等造型紀念酒外，還有LED燈手持扇、鴨舌帽、零錢包、鑰匙圈、安全帽等多款白沙屯媽祖周邊，讓信眾隨身攜帶，平安隨行；另自2月8日再加碼推出「白沙屯媽祖進香隨取卡」，售價520元保證放大至550元。

7-ELEVEN表示，民間傳統宗教信仰帶動在地特有宮廟文化，據統計本土廟宇高達1.2萬間，其中別具特色的「白沙屯拱天宮」更成為全球最大熱搜地圖搜尋熱度最高的廟宇之一以及最多人瀏覽街景地點之一，每年上萬人追隨的「白沙屯媽祖北港進香」更是被指定為無形文化活動資產，顯示白沙屯媽祖的魅力。

7-ELEVEN「瘋媽祖」預購專區規劃十餘款白沙屯媽祖限量周邊，首推與金門皇家酒廠合作的「白沙屯媽祖進香祈福酒」，由白沙屯拱天宮授權的媽祖肖像紀念酒，每瓶附贈白沙屯媽祖過爐的小神衣造型御守，隨身配戴保平安；超限量的「白沙屯天上聖母鑾轎＋娘傘紀念酒組」，以精美針織手工轎套與十足仿真的鑾轎造型瓷瓶，猶如白沙屯媽祖的粉紅超跑，附上精美針織白沙屯日月扇一對、平安符以及文創迷你壓轎金，整組蒐藏別具意義；另有「白沙屯天上聖母鑾轎紀念酒」、「白沙屯娘傘紀念酒」以及「白沙屯媽祖開運招財錢母」等。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

此外，7-ELEVEN「瘋媽祖」預購專區更推出多款白沙屯媽祖加持過的進香裝備，包括可遮陽的「白沙屯媽祖鴨舌帽」；涼風跟著走的「白沙屯媽祖LED燈手持扇」，上方LED文字自動變化秀出白沙屯媽祖字樣，一秒成為小粉絲；勇字造型保管零錢的「白沙屯媽祖神衣零錢包」，好收納好攜帶的「白沙屯媽祖立體環保袋」等。另也針對機車族推出「白沙屯媽祖騎士安全帽」以及「白沙屯媽祖鑰匙圈」，其中鑰匙圈共推出娘傘、神衣兩款造型。

2月8日起7-ELEVEN再推出「白沙屯媽祖進香隨取卡」，售價520元保證放大至550元，憑卡到7-ELEVEN門市購買指定糖果還享9折優惠，方便信眾追隨媽祖腳步時能就近到7-ELEVEN補給休息。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

7-ELEVEN「瘋媽祖」預購專區推出勇字造型保管零錢的「白沙屯媽祖神衣零錢包」、好收納好攜帶的「白沙屯媽祖立體環保袋」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「瘋媽祖」預購專區推出勇字造型保管零錢的「白沙屯媽祖神衣零錢包」、好收納好攜帶的「白沙屯媽祖立體環保袋」。圖／7-ELEVEN提供
「粉紅超跑」出動！7-ELEVEN預購推「瘋媽祖」周邊。圖／7-ELEVEN提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「粉紅超跑」出動！7-ELEVEN預購推「瘋媽祖」周邊。圖／7-ELEVEN提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
7-ELEVEN門市預購自2月6日起推出「瘋媽祖」專區，首推信眾必收藏的鑾轎、娘傘等造型紀念酒。圖／7-ELEVEN提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
7-ELEVEN門市預購自2月6日起推出「瘋媽祖」專區，首推信眾必收藏的鑾轎、娘傘等造型紀念酒。圖／7-ELEVEN提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
7-ELEVEN自2月8日起推出「白沙屯媽祖進香隨取卡」，方便信眾追隨媽祖腳步時能就近到7-ELEVEN補給。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月8日起推出「白沙屯媽祖進香隨取卡」，方便信眾追隨媽祖腳步時能就近到7-ELEVEN補給。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「瘋媽祖」預購專區推出多款白沙屯媽祖加持過的進香裝備，包括可遮陽的「白沙屯媽祖鴨舌帽」、涼風跟著走的「白沙屯媽祖LED燈手持扇」等。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「瘋媽祖」預購專區推出多款白沙屯媽祖加持過的進香裝備，包括可遮陽的「白沙屯媽祖鴨舌帽」、涼風跟著走的「白沙屯媽祖LED燈手持扇」等。圖／7-ELEVEN提供

白沙屯媽祖 鑰匙 北港

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