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還原紐約名媛護膚沙龍！雅詩蘭黛台中開奢華概念店
新的一年開始，女人更要懂得愛自己，尤其在疫情之後，更多人懂得愛自己，讓「極致奢寵保養」風潮盛行，雅詩蘭黛在新光三越台中中港店，打造「雅詩蘭黛白金奢華概念店」，重現紐約頂級名媛專屬的護膚沙龍，提供專屬的護膚體驗，可以體驗雅詩蘭黛的頂級系列產品。
雅詩蘭黛完整重現出頂級沙龍，特別空運電動護膚床，打造出獨立的護膚空間，推出60分鐘奢華白金護膚療程，以及75分鐘頂奢黑鑽護膚療程，還搭配雋永工藝探索香氛，呈現出身心靈完美的體驗。
在手法上，結合15道鑽石提拉手技，以及乾刷、鈦合金導入棒等，讓護膚過程更為奢華，並採用白金級黑鑽松露系列、極萃賦活花秘系列為主的保養品，讓肌膚重現出耀眼光彩。
只要受到品牌專屬邀約，或致電預約雅詩蘭黛白金奢華概念店，可免費體驗價值5千元的奢華白金護膚療程，會有專業肌膚檢測儀了解膚況，還有專屬品香服務，搭配頂級保養系列，讓肌膚深層吸收。
另外針對台中中港店的雅詩蘭黛黑卡與鑽卡貴賓，可免費體驗6,500元頂奢黑鑽護膚療程，另外2月底前預約體驗，就送白金級極萃賦活花秘精粹5ML、雅詩蘭黛母親節預購會800元現金抵用券。
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