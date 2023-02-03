快訊

他搶玩三星Galaxy S23讚賞這款秒付訂金 店員告知3件事掀熱議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最有質感的聯名！IKEA新品玩光影　2千有找讓家大升級

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
IKEA VARMBLIXT LED壁燈／1,799元。圖／IKEA提供
IKEA VARMBLIXT LED壁燈／1,799元。圖／IKEA提供

平價燈具也能擁有高質感！IKEA推出超有質感的聯名，與荷蘭設計師Sabine Marcelis合作，推出全新VARMBLIXT限量系列，其中四款燈具被網友大讚「太好看」，有如雕塑藝術品，還有著極簡的外型，透過光影間的設計，最便宜不用2千元，就能立馬讓家中質感大升級。

在VARMBLIXT限量系列中，結合了玻璃、金屬與羊毛等材質，以及大自然中的棕色、橘色與青草綠等，設計出20件的情境燈具與生活配件。Sabine Marcelis在設計上，運用居家豬的直接與間接光源，以及充滿藝術感的設計，讓人一眼就愛上。

最受討論的燈具方面，VARMBLIXT LED弧形吊燈採用磨砂白玻璃製成，共有3條燈管，關燈時是空間的完美雕塑，開燈後流洩出柔美的燈光，任何角度看起來都很迷人；同系列的LED白色壁燈，從日蝕的光暈中擷取靈感，微有弧形，不管是關燈或開燈，都能為空間營造出完美質感；同系列的深紅色LED壁燈，則是細長管狀外型，有著間接照明，水平或垂直安裝都得宜；另款桌/壁燈，採用橘色的玻璃燈罩，散發出溫暖的光暈，擺放在床邊營造出溫馨感。

其他生活用品，包括VARMBLIXT上菜湯碗附蓋，分為綠色與橘色兩款，打開還能當成兩個碗使用，不管是當擺飾或裝食物都很合適，同系列還有玻璃水瓶、香檳杯、花瓶等玻璃製品，一整個提升質感。最後還有使用100%手工簇絨羊毛製成的VARMBLIXT 短毛地毯，刻意的漸層感，彷彿家中就能看日落。

IKEA VARMBLIXT LED 桌/壁燈／1,799元。圖／IKEA提供
IKEA VARMBLIXT LED 桌/壁燈／1,799元。圖／IKEA提供
IKEA VARMBLIXT LED壁燈／1,999元。圖／IKEA提供
IKEA VARMBLIXT LED壁燈／1,999元。圖／IKEA提供
IKEA VARMBLIXT 玻璃用品／199～349元。圖／IKEA提供
IKEA VARMBLIXT 玻璃用品／199～349元。圖／IKEA提供
IKEA VARMBLIXT 上菜湯碗附蓋／699～999元。圖／IKEA提供
IKEA VARMBLIXT 上菜湯碗附蓋／699～999元。圖／IKEA提供
IKEA與知名荷蘭設計師Sabine Marcelis合作，推出全新VARMBLIXT限量系列。圖／IKEA提供
IKEA與知名荷蘭設計師Sabine Marcelis合作，推出全新VARMBLIXT限量系列。圖／IKEA提供

光影

延伸閱讀

恆春半島東西向交通升級 屏200縣道拓寬定228連假通車

打造小巨蛋LED牆 諾亞媒體鄭乾池「印股票、騙鈔票」詐2.7億遭訴

艾笛森強攻車用 股價衝

秀身份證！馬辣「烏魚子、和牛吃到飽」　還有買11送1

相關新聞

冬天狂被電 內行人揭五招有效克服靜電恐懼

冬天靜電頻繁，不少民眾表示回家開門常被電到有心理障礙。家事達人486先生分享幾個防靜電的小撇步解決困擾。

還原紐約名媛護膚沙龍！雅詩蘭黛台中開奢華概念店

新的一年開始，女人更要懂得愛自己，尤其在疫情之後，更多人懂得愛自己，讓「極致奢寵保養」風潮盛行，雅詩蘭黛在新光三越台中中...

最有質感的聯名！IKEA新品玩光影　2千有找讓家大升級

平價燈具也能擁有高質感！IKEA推出超有質感的聯名，與荷蘭設計師Sabine Marcelis合作，推出全新VARMBL...

武陵賞櫻旅客熱烈 國光賞櫻專車增班追加3,000座位

武陵農場櫻花季於下週二（7日）登場，國光客運賞櫻專車開賣以來，前兩週週末假期幾近全數預售一空，預測花況高峰的第二週平日預...

不能出國沒關係！ 日、韓踩街表演 5日台灣燈會看得到

2023台灣燈會於2月5日至2月19日登場，2月5日開幕當天下午1點半將於台北市市府路進行踩街活動，宣告台灣燈會正式開幕...

影／日月潭櫻花季浪漫登場 九族5000棵櫻花盛開

日月潭櫻花季浪漫登場，日月潭國家風景區管處結合日月潭觀光圈，以及九族文化村、國立暨南國際大學、伊達邵親水步道、慈恩塔步道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。