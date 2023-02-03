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最有質感的聯名！IKEA新品玩光影 2千有找讓家大升級
平價燈具也能擁有高質感！IKEA推出超有質感的聯名，與荷蘭設計師Sabine Marcelis合作，推出全新VARMBLIXT限量系列，其中四款燈具被網友大讚「太好看」，有如雕塑藝術品，還有著極簡的外型，透過光影間的設計，最便宜不用2千元，就能立馬讓家中質感大升級。
在VARMBLIXT限量系列中，結合了玻璃、金屬與羊毛等材質，以及大自然中的棕色、橘色與青草綠等，設計出20件的情境燈具與生活配件。Sabine Marcelis在設計上，運用居家豬的直接與間接光源，以及充滿藝術感的設計，讓人一眼就愛上。
最受討論的燈具方面，VARMBLIXT LED弧形吊燈採用磨砂白玻璃製成，共有3條燈管，關燈時是空間的完美雕塑，開燈後流洩出柔美的燈光，任何角度看起來都很迷人；同系列的LED白色壁燈，從日蝕的光暈中擷取靈感，微有弧形，不管是關燈或開燈，都能為空間營造出完美質感；同系列的深紅色LED壁燈，則是細長管狀外型，有著間接照明，水平或垂直安裝都得宜；另款桌/壁燈，採用橘色的玻璃燈罩，散發出溫暖的光暈，擺放在床邊營造出溫馨感。
其他生活用品，包括VARMBLIXT上菜湯碗附蓋，分為綠色與橘色兩款，打開還能當成兩個碗使用，不管是當擺飾或裝食物都很合適，同系列還有玻璃水瓶、香檳杯、花瓶等玻璃製品，一整個提升質感。最後還有使用100%手工簇絨羊毛製成的VARMBLIXT 短毛地毯，刻意的漸層感，彷彿家中就能看日落。
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