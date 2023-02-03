冬天狂被電 內行人揭五招有效克服靜電恐懼

冬天靜電頻繁，不少民眾表示回家開門常被電到有心理障礙。家事達人486先生分享幾個防靜電的小撇步解決困擾。

不少民眾經常在開關門時被靜電電到而感到害怕，因為門把多為金屬材質，電子能夠輕易流動，建議可以拿鑰匙的尖屬端碰一下門把後再開門。若家裡是裝電子辨識鎖身上沒帶鑰匙，也可以用手先摸摸周遭的牆面「放電」，再接觸門把。

冬天空氣較為乾燥，無法透過空氣中的水分導走物體上多餘的電荷，接觸時被靜電電到的感受特別明顯。因此擦護手霜或身體乳保持肌膚的溼度是最簡單的方式。也有人說「勤洗手」防靜電，486先生則建議不如洗完手或洗完澡肌膚半乾時塗抹較滋潤的油類保濕產品可提升保濕效果。但注意千萬不要用濕潤的手去觸摸或使用插座，反而容易觸電。

天氣較冷時不少上班族習慣在襯衫外再加一件毛衣或毛背心，脫衣服的時候經常一連串的劈啪聲超嚇人。建議可選擇棉料材質的衣服較不容易產生靜電。

頭髮的靜電反應是多數女性的困擾，建議可以使用木質梳子，按摩頭皮促進血液循環又能避免髮絲越梳越飛揚。頭髮越乾燥就越容易受到摩擦產生靜電，使用負離子吹風機相較傳統吹風機能讓秀髮更保濕，或將頭髮吹至8成乾即可。另外，減少撥髮的動作也可避免頭髮產生靜電。