不能出國沒關係！ 日、韓踩街表演 5日台灣燈會看得到

2023台灣燈會於2月5日至2月19日登場，2月5日開幕當天下午1點半將於台北市市府路進行踩街活動，宣告台灣燈會正式開幕，交通部觀光局邀請日本、南韓及台灣在地等19組表演團隊輪番上陣，讓民眾一睹為快，重現日本夜來祭慶典及朝鮮傳統樂舞之美。

觀光局表示，今年參加開幕踩街活動的19隊各具特色，包括因疫情3年未參與的國外團隊，邀請來自日本北海道、名古屋、三重縣、高知縣，廣受歡迎的4個Yosakoi團隊來台共襄盛舉，在台灣燈會重現日本夜來祭慶典的狂熱氛圍；曾在平昌冬奧殘障奧運閉幕式演出的的南韓傳統舞蹈團，也以節慶感十足的朝鮮傳統樂舞，帶來當地文化之美。

觀光局指出，花蓮高工原舞隊、瑪大藝術恆舞集、台北市立大學醒獅隊將以原住民傳統舞蹈及鼓陣，讓踩街活動更震撼；建國高級中學樂旗隊、景美女子高級中學樂儀旗隊、雙園國中藝術才能舞蹈班及兆群表演藝術團等也將輪番演出。另有台北靈安社、何曉玫meimagedance、2025雙北世界壯年運動會運動員代表、身聲跨劇場、國立台灣戲曲學院青年團參與。