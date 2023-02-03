奧萬大森林星空帳篷再推2.0版 春天開帳可享受櫻花紛飛

國內露營風氣正盛，奧萬大森林遊樂區首次成功嘗試免搭帳露營與生態體驗活動的結合，今年春季推出星空帳篷「春之篇章」主題，帶著全新的帳篷與不同以往的主題體驗活動，邀請更多喜歡生態旅遊又同時想享受免搭帳露營的民眾，一起來感受2023年的奧萬大森林星空帳篷。

南投林管處指出，春天是櫻花的季節，運用各種自然元素，2月至4月可享受櫻花紛飛的露營與野餐，讓參與夥伴享受睜眼開帳，即可見到櫻花的夢幻體驗，搭配的活動還有親子同樂手作茶點、夜晚一起烤棉花糖、數星星、蒐集葉片，並且與花朵進行槌染的DIY，將專屬奧萬大的春天滿滿回憶帶回家，非常適合親子共學或三五好友相揪出遊，原則上可收團客，1帳可住2至4人。

南投林管處表示，今年星空帳篷活動分別在春、夏、秋季舉行，5至9月的夏季是屬於昆蟲專屬季節，體驗豐富的昆蟲生態外，還搭配消暑沁涼的親水活動，而秋高氣爽的10至11月秋季活動中，規畫限定版森林療癒體驗，置身於充滿自然繽紛色彩的森林中放鬆心情，讓心與五感可無旁騖地投入到森林懷抱中，同時每個季節也會搭配當季特色DIY手作以及觀星等活動，深刻體驗奧萬大的四季變幻。