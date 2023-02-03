只有今天！燦坤「Apple Day」全系列蘋果商品最高省13%
果粉手刀快搶購！「燦坤獨家Apple Day」只限今天，全台燦坤門市與線上商城同步享有獨家下殺活動（線上商城優惠於21:59分結束），商品依各門市為準，數量有限，售完為止。
今年「燦坤獨家Apple Day」最高折扣高達13%，指定款iPhone 14 512GB及14 Plus 512GB限時下殺8.7折，最高現折5,512元；指定款iPhone 14 Pro現買現折5%，指定款MacBook Air M2活動價34,110元，再贈市值1,000元螢幕保護貼，總現省4,790元。
另外，買AirPods Pro 2活動價只要6,980元，加碼贈價值980元的UAG保護殼。另外，指定款iPad Pro M2及iPad 10th皆現折7%，加購副廠品牌周邊還能再享最高6折優惠。
省荷包再一招！燦坤加碼教學「無痛戴走Apple Watch最新款」攻略，即日起至燦坤3C門市購買Apple Watch並刷永豐銀行SPORT卡，加入永豐銀行「賺動新錶現Earn Your Apple Watch」方案獨享：24期0利率、完成運動目標享最高8%豐點，達標賺回期付金。即日起至2月28日期間燦坤實體會員選購Apple指定錶款刷永豐銀行SPORT卡，即可獨享1,200元現折優惠，部分指定款加碼再贈100燦坤K幣，燦坤全台門市還有Apple舊機舊換新加碼10%優惠。
Apple Day當日選購Microsoft Office Home 2021家用版盒裝活動價只要4,390元，再送Microsoft無線行動滑鼠；買蘋果主機再加購Canon MG3077無線相片複合機，活動價限時999元，還有TP-LINK、ASUS、D-LINK加碼配合優惠檔期，購買指定品牌WiFi-6路由器即享最高6.5折優惠。
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