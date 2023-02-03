OMEGA「續約」IBSF雪車競賽 冬日藍超霸表再現奔馳時光

雪白的世界總是令人嚮往，而雪地裡的競賽，更集合了美、力量、速度與優雅於一身。瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）宣布，將延長與IBSF續約，兩造合作的賽季將延長至2026/2027為止，伴隨著單人雪車的急速與精準表現，無形呼應了OMEGA對精密時計的精湛表現。

單人雪車的歷史或可源自1897年、第一間雪車俱樂部在聖莫里茲（St. Moritz）的開幕，具有簡陋方向舵裝置的木製平底雪橇則是當時的競速工具；1924年在法國霞慕尼（Chamonix）舉辦的第一場四人雪車比賽、以及1932年在寧靜湖冬季奧運舉辦的首場兩人賽事，快速將雪車競速的樂趣、刺激、精彩，揭露於世人面前。而來到今日，單人雪車的規則、設備都大為進化。

比賽之初，先有2或4名隊員從起點推出雪車並跳入車內，並以最短的時間衝到山下，賽道中將有多個中段時間可調整進度，因此何時必須加速？則考驗了參賽隊伍的智慧、技術與判斷能力。長2.3公尺的單人雪車由於重量僅130公斤，這讓這項競賽的最高時速可達120公里、但選手承受的重力也可達3至4G，更讓賽事有著冬季運動的「一級方程式賽車」之稱。

而歐米茄在計時儀器上的科技研發，此時就在賽事中扮演了重要角色。安裝在雪車內、賽道上的感測器系統，將可捕捉雪車滑行時的動態資料如速度、加速與傾斜角，同時還可量測G力、角度、軌跡等不同資訊，同時一旦賽道上沒有雪車時、還將切換到省電模式，環保節能。

也由於合作賽季的延長，OMEGA並推薦了專門運作精密計時量測的超霸Chronoscope腕表，表款具備經典的三「蝸紋」刻度，分別為測速計刻度、脈搏計刻度與測距計刻度，並搭配同軸擒縱大師天文台認證機芯。43毫米的精鋼表殼是從1940年代的計時碼表得到靈感啟發，唯輕量化的陽極氧化鋁表圈、優雅的柳葉形指針與阿拉伯數字則換上了相近的藍色色調，一如冬季中的唯美景色、也像雪車在賽道中一閃而過的身影，冷冽而優雅。