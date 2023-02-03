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台灣燈會踩街遊行2月5日登場 逾500名國內外團體演出

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
2023台灣燈會於2月1日至4日試營運，2月5日至19日盛大開展。市府前廣場白天也有花燈展區吸引眾多民眾前往賞燈。記者季相儒／攝影
2023台灣燈會於2月1日至4日試營運，2月5日至19日盛大開展。市府前廣場白天也有花燈展區吸引眾多民眾前往賞燈。記者季相儒／攝影

「2023台灣燈會在台北」將於2月5日正式登場，除了展區全部開放，還會舉辦踩街遊行活動，於當日下午1時30分至3時30分繞行北市府，邀請國內外演藝團隊19組、超過500人參與，包括舞蹈、雜技等演出。台北市觀傳局表示，台灣燈會預計有千萬人次的國內外旅客參與、創造約210億商機。

台北市觀傳局今舉行台灣燈會例行記者會說明開幕當天的踩街遊行活動。觀傳局表示，台灣燈會踩街遊行隊伍共有4大亮點主秀，包括有百年歷史的無形文資保存者「台北靈安社」，將以百人壯盛隊伍為遊行開場，更以具有古物身分的謝范二將軍開道，用北管嗩吶、吹鼓帶來響徹雲霄的開場演出。

除了台灣當代表演團隊的表演外，也將展現不同國家獨特文化的舞蹈演出。觀傳局說，除了邀請「日本北海道科學大學-相羅」、「四季舞（日本三重）」、「笑（日本名古屋）」與「TRUCK YOSAKOI BY CHIFURE（日本高知）」等以日本知名夏日祭典「夜來祭Yosakoi」為主軸外，「韓國傳統舞蹈團」也將演出傳統慶典舞蹈「珍島鼓舞」。

另外，也有許多學校共襄盛舉，觀傳局指出，建中樂旗隊、景美女中儀旗隊都將帶來壯盛威武的儀隊演出；台北市雙園國中藝術才能舞蹈班、台北市立大學醒獅隊、花蓮高工原舞隊和瑪大藝術恆舞集將會演出風格多元的精彩舞蹈及傳統獅陣演出，增添青春熱血的活力。

觀傳局長陳淑慧說，這次台灣燈會預計能夠達到千萬人次、創造約210億產值，也許國際觀光客會不如預期，但交通部觀光局和北市府都非常看重台灣燈會，2月5日也會舉辦國際記者會，以國際記者為主，把台灣觀光優勢播送到全世界，期盼帶來觀光人潮，吸引國際旅客來到台灣。

2023台灣燈會於2月1日至4日試營運，2月5日至19日盛大開展。4大展區以城市光廊概念，約300件作品分別展出於信義商圈、東區商圈、台北101、市府廣場、松菸、國父紀念館、大巨蛋等場地。在四四南村也有LINE的原創角色創意花燈。記者季相儒／攝影
2023台灣燈會於2月1日至4日試營運，2月5日至19日盛大開展。4大展區以城市光廊概念，約300件作品分別展出於信義商圈、東區商圈、台北101、市府廣場、松菸、國父紀念館、大巨蛋等場地。在四四南村也有LINE的原創角色創意花燈。記者季相儒／攝影
2023台灣燈會於2月1日至4日試營運，2月5日至19日盛大開展。位於國父紀念館的中央展區的主燈，降旗結束後儀隊經過前方。記者季相儒／攝影
2023台灣燈會於2月1日至4日試營運，2月5日至19日盛大開展。位於國父紀念館的中央展區的主燈，降旗結束後儀隊經過前方。記者季相儒／攝影
2023台灣燈會於2月1日至4日試營運，2月5日至19日盛大開展。4大展區以城市光廊概念，約300件作品分別展出於信義商圈、東區商圈、台北101、市府廣場、松菸、國父紀念館、大巨蛋等場地。市政府大樓一樓內也有兔子造型創意花燈。記者季相儒／攝影
2023台灣燈會於2月1日至4日試營運，2月5日至19日盛大開展。4大展區以城市光廊概念，約300件作品分別展出於信義商圈、東區商圈、台北101、市府廣場、松菸、國父紀念館、大巨蛋等場地。市政府大樓一樓內也有兔子造型創意花燈。記者季相儒／攝影

台灣燈會 台北市立大學 觀傳局

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