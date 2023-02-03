台灣燈會踩街遊行2月5日登場 逾500名國內外團體演出

「2023台灣燈會在台北」將於2月5日正式登場，除了展區全部開放，還會舉辦踩街遊行活動，於當日下午1時30分至3時30分繞行北市府，邀請國內外演藝團隊19組、超過500人參與，包括舞蹈、雜技等演出。台北市觀傳局表示，台灣燈會預計有千萬人次的國內外旅客參與、創造約210億商機。

台北市觀傳局今舉行台灣燈會例行記者會說明開幕當天的踩街遊行活動。觀傳局表示，台灣燈會踩街遊行隊伍共有4大亮點主秀，包括有百年歷史的無形文資保存者「台北靈安社」，將以百人壯盛隊伍為遊行開場，更以具有古物身分的謝范二將軍開道，用北管嗩吶、吹鼓帶來響徹雲霄的開場演出。

除了台灣當代表演團隊的表演外，也將展現不同國家獨特文化的舞蹈演出。觀傳局說，除了邀請「日本北海道科學大學-相羅」、「四季舞（日本三重）」、「笑（日本名古屋）」與「TRUCK YOSAKOI BY CHIFURE（日本高知）」等以日本知名夏日祭典「夜來祭Yosakoi」為主軸外，「韓國傳統舞蹈團」也將演出傳統慶典舞蹈「珍島鼓舞」。

另外，也有許多學校共襄盛舉，觀傳局指出，建中樂旗隊、景美女中儀旗隊都將帶來壯盛威武的儀隊演出；台北市雙園國中藝術才能舞蹈班、台北市立大學醒獅隊、花蓮高工原舞隊和瑪大藝術恆舞集將會演出風格多元的精彩舞蹈及傳統獅陣演出，增添青春熱血的活力。