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王品「嚮辣」新推4款外帶個人鍋！在家也能吃麻辣三寶
了解民眾在家用餐、單身經濟的需求，王品旗下的「嚮辣和牛麻辣鍋」自即日起推出外帶外送的「個人即享鍋」，提供麻辣、蒜香老母雞等不同的湯頭與肉品搭配，並有蔬食選擇。此外包括聚、青花驕、尬鍋、和牛涮等品牌，也各提供單人鍋、丼飯等不同的外帶選擇，滿足消費者的需求。
「嚮辣」本次推出的即享鍋，包括有「麻辣即享鍋」、「蒜香老母雞湯即享鍋」、「麻辣三寶即享鍋」，以及「蕈菇鮮蔬即享鍋」等4種選擇，每鍋均包含十餘的配料組合。其中麻辣即享鍋、蒜香老母雞湯即享鍋，可依照喜好搭配「安格斯黑毛雪花牛」或「脆皮豬五花」；蕈菇鮮蔬即享鍋則是集結高麗菜、杏鮑菇、南瓜等多種時蔬，各有不同特色。本次新推出的即享鍋系列，自取外帶價自168元起。
除了嚮辣提供外帶外送鍋物外，「聚日式鍋物」也提供北海道昆布雪花牛肉鍋、札幌牛奶雪花豬肉鍋等外帶個人獨享鍋；「和牛涮」則提供和牛壽喜燒、豬肉壽喜燒丼飯等外帶餐點。其他如「青花驕」、「尬鍋」，也各有麻辣粉條鍋、剝皮辣椒即享鍋等外帶選擇。
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