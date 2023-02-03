影／鳳梨釋迦優格這麼做！饒慶鈴教你享受釋迦好滋味

台東縣長饒慶鈴為多元行銷鳳梨釋迦，除媒合各通路市場、接洽縣市首長、企業團購，還拍攝製作鳳梨釋迦優格，指導消費者享受鳳梨釋迦多元滋味，縣府並宣布，全聯福利中心全台門市，本月4、5日及11、12日，全台門市「買釋迦送1粒釋迦」，歡迎一起品嘗鳳梨釋迦好風味。

饒慶鈴表示，目前正值鳳梨釋迦盛產季節，過往以銷售中國大陸為主，因受阻大陸市場影響，台東縣府團隊除打拚內銷市場，也盤整國內各通路，輔導研發釋迦多元產品，已接洽統一超商、家樂福、全聯福利中心及東森購物等內銷通路上架、也接洽企業團購。

「釋時候，迦點清爽」為提供消費者鮮果以外品嘗方式，饒慶鈴日前與全聯福利中心合作，親自拍片說明鳳梨釋迦風味，指導消費者製作清爽無負擔，兼顧視覺及味覺的鳳梨釋迦優格，期盼透過不同料理，擴大市場銷量，讓消費者用更多元化方式品嘗鳳梨釋迦好滋味。