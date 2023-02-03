Montblanc大師傑作Soft系列 柔軟打包情人心

隨著情人節即將來到，萬寶龍（Montblanc）發表了2023情人節推薦系列商品。首波主推具有品牌首字母壓印的M_Gram 4810系列與大師傑作精選皮件，透過柔軟皮革、經典設計與鮮明壓印，要在情人的心上、暖心註記。

2020推出的M_Gram 4810系列，是以品牌首字母的M為主視覺、透過重複的圖騰排列，呈現出雅緻、源自1920年代的Art Deco裝飾藝術風格，全系列包含8卡皮夾、公事包、三角腰包、拉鍊式皮夾等多樣選擇，本季再推出亮眼的海軍藍色，帶來色彩上的輕快變奏，同時系列包款中部分如MLock 4810背包再運用上品牌新式的戶外登山用扣環設計，散發粗獷也精緻的山系活力。