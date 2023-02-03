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Montblanc大師傑作Soft系列 柔軟打包情人心

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
M_Gram 4810系列書寫工具收納包，8,900元。圖／Montblanc提供
M_Gram 4810系列書寫工具收納包，8,900元。圖／Montblanc提供

隨著情人節即將來到，萬寶龍（Montblanc）發表了2023情人節推薦系列商品。首波主推具有品牌首字母壓印的M_Gram 4810系列與大師傑作精選皮件，透過柔軟皮革、經典設計與鮮明壓印，要在情人的心上、暖心註記。

2020推出的M_Gram 4810系列，是以品牌首字母的M為主視覺、透過重複的圖騰排列，呈現出雅緻、源自1920年代的Art Deco裝飾藝術風格，全系列包含8卡皮夾、公事包、三角腰包、拉鍊式皮夾等多樣選擇，本季再推出亮眼的海軍藍色，帶來色彩上的輕快變奏，同時系列包款中部分如MLock 4810背包再運用上品牌新式的戶外登山用扣環設計，散發粗獷也精緻的山系活力。

而每個情人心中都有最柔軟的那一塊，大師傑作精選皮件Soft系列，則將心底的柔軟風格塑型，例如採用鱷魚紋壓印皮革製成的郵差包，具有柔軟的霧面黑色皮革並搭配復古鈀金筆尖形拉鍊；同系列並有合適公務場合的Soft手提包、公文包、以及派對必備的手拿包、或4卡皮你皮夾。包款全為中性設計，或可為彼此選擇同系列但不同設計商品，成為同而不合、保留彼此個性的情人節心意之選。

採用鱷魚紋壓印皮革製成的大師傑作精選皮件Soft系列郵差包，具有柔軟的霧面黑色皮革並搭配復古鈀金筆尖形拉鍊。圖／Montblanc提供
採用鱷魚紋壓印皮革製成的大師傑作精選皮件Soft系列郵差包，具有柔軟的霧面黑色皮革並搭配復古鈀金筆尖形拉鍊。圖／Montblanc提供
大師傑作精選系列Soft手提包，44,100元。圖／Montblanc提供
大師傑作精選系列Soft手提包，44,100元。圖／Montblanc提供
M_Gram 4810系列，是以品牌首字母的M為主視覺、透過重複的圖騰排列，呈現出雅緻的Art Deco裝飾藝術風格。圖／Montblanc提供
M_Gram 4810系列，是以品牌首字母的M為主視覺、透過重複的圖騰排列，呈現出雅緻的Art Deco裝飾藝術風格。圖／Montblanc提供
M_Gram 4810系列拉鍊式皮夾，價格店洽。圖／Montblanc提供
M_Gram 4810系列拉鍊式皮夾，價格店洽。圖／Montblanc提供
無分性別的中性包款設計，或將輕鬆打包情人心底最柔軟的一瞬。圖／Montblanc提供
無分性別的中性包款設計，或將輕鬆打包情人心底最柔軟的一瞬。圖／Montblanc提供
大師傑作精選系列Soft 4卡式迷你皮夾，價格店洽。圖／Montblanc提供
大師傑作精選系列Soft 4卡式迷你皮夾，價格店洽。圖／Montblanc提供

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