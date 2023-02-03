港人在台成立2046出版社 創業作「亂世孤魂」揭港秘史

2020年7月以來，香港出現大型移民潮，並有大量文化界人士離開香港。香港作家鄧小樺昨宣告在台灣成立2046出版社，出版聚焦香港題材的書籍，和去年成立的1841出版社，開創香港人在台灣成立出版社的潮流。2046創業作是香港作家周蜜蜜回憶錄「亂世孤魂」，周蜜蜜先生羅海星是香港民主運動支持者，公公則是香港知名報人羅孚。羅孚是金庸、梁羽生的伯樂，邀請金庸在「新晚報」撰寫處女作「書劍恩仇錄」，開創新派武俠小說先河。周蜜蜜的回憶錄以和羅海星的愛情為經緯，交織出中國知識分子離亂動盪的半世紀。

周蜜蜜原定來台出席新書發表會，卻因膝傷無法成行。她透過視訊表示，這本回憶綠曾洽詢香港大型出版社，對方坦承能不能出版「很難說」，建議她在台灣出版，輾轉聯絡上鄧小樺，很開心成為2046創業作。

「恐懼令創作產生離散形態。這一切將催生新的事物。」鄧小樺表示，港人作品在台灣出版近年成為新現象，屢有作品及作者受獎項肯定，並有優秀銷量。2046聚焦香港題材的文藝創作，除純文學外，亦會涉足類型小說、網絡文學；同時亦會推出藝術、飲食文化與生活類書籍，保留香港的混雜性格。她強調，2046聚焦出版「香港性格」的書，作者不限於香港人，台灣等華文作家的作品都樂於出版。

「異地的流徙或離散經歷，將會是這個時代的一大命題，讓寫作者拉開距離之時，更深刻地思考家鄉之「根」的意義。」她表示，以文藝創作為志業的年輕一輩，將會是2046重點發掘的出版對象，並連結作品同樣具反抗精神的廣義華語社群。

以小說集「煙街」奪下台北國際書展大獎的香港作家沐羽，目前也在台灣擔任編輯。他表示，如今在台灣遇到香港鄉親，和過去在日本、美國旅遊時遇到香港人的感覺完全不一樣，「大家互相扶持」。而以香港開埠年代為名的1841出版社、和取自王家衛電影暗喻香港「50年不變」未來的2046出版社，則象徵「文化的支持系統」。

兩家出版社都加入共和國出版集團。共和國創辦人郭重興以俄烏戰爭為例，認為烏克蘭「把全世界追求自由民主的人結合在一起」；兩家出版社的加盟「不是台灣支持香港，而是讓台灣透過香港的窗口看到世界」。