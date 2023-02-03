機票免錢！香港免費送「50萬張機票＋100萬張優惠券」

為迎接全球旅客前來香港，香港特別舉辦「Hello Hong Kong（你好，香港）」主題宣傳活動。除了規劃一系列活動之外，也預計將送出「50萬張免費機票」、「100萬份消費優惠券」，讓旅客可以免費享受迎賓飲料，或是享有交通、餐飲優惠。

在疫情衝擊之後，香港積極振興旅遊市場。為了幫助香港航空業渡過難關，香港機場管理局在疫情期間向國泰航空、香港快運及香港航空購入了50萬張機票，並且會分階段向全球多個市場送出，吸引旅客訪港。預計將於3月1日起實施，首批先以菲律賓、泰國、新加坡、馬來西亞等東南亞旅客為主。4月起再為中國大陸、東北亞與其他地區。

除了透過活動發送免費機票外，香港旅發局亦會攜手香港逾16,000間商店，提供精彩優惠，當中包括至少100萬份「香港有禮－旅客消費優惠券」。訪港旅客憑券可以在全香港百間指定酒吧、餐廳、酒店，免費享用一杯迎賓飲品，或於交通工具、餐飲、零售、商號及景點兌換優惠。優惠券預計將於機場入境大堂、尖沙咀天星碼頭、高鐵西九龍站抵港大堂、港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓等地點發放，僅限逗留不超過90天的訪港旅客領取。

除此之外，香港旅發局也邀請各方商界領袖、KOL，以及郭富城、鄭秀文、陳慧琳等明星，共同宣傳香港。旅發局同時表示，由西九文化區的M+、香港故宮文化博物館，到第六代山頂纜車、海洋公園水上樂園、迪士尼樂園全新多媒體夜間城堡匯演—「迪士尼星夢光影之旅」，以及全面提升的維港海濱設施及其他旅遊體驗等，必定能夠給予旅客煥然一新的感覺。

另外香港今年將舉辦超過250個不同主題的大型盛事和節日活動，包括香港馬拉松、Clockenflap音樂節、巴塞爾香港展會（Art Basel）、博物館高峰論壇、香港國際七人欖球賽、香港美酒佳餚巡禮及香港跨年倒數等，展示香港源源不絕的活力和多元的魅力。