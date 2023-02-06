EVE Homekit 美型「燈」入儀式感 智能按鍵讓聰明生活彈指即現

甜蜜西洋情人月，「EVE」Light Strip 智能LED燈條用多變的燈光效果，為你增添滿滿的居家幸福儀式感。

求婚的是許多人人生中的重要時刻，有時在家中用點小巧思也可以打造出浪漫又溫馨的美麗場景，在屋中裝置色彩多變的彩色燈條，使用手機可以在不同的環節裡調整燈光亮度及顏色。當室內燈光逐漸調整成溫暖和煦的金黃色，拿出戒指牽起對方手的那一刻，象徵著未來想和心愛的她一起打造溫暖小窩的幸福溫馨；串聯門窗感應器時，當心愛的她在開門的那一刻就可以進入粉色燈光帶來的夢幻氛圍，豐富兩人交往的甜蜜回憶。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

交往階段中，在家中一同追劇看電影也可以為兩人的感情加溫，不同的劇情搭配燈光的配置可以讓人更融入劇情場景中，當觀看充滿魔幻色彩的「哈利波特」時，森林色系的綠色燈光，可以帶你一起進入「霍格華茲」的魔法學院，加入和「佛地魔」激戰的魔幻場景中；藍色系的水感色溫搭配在燈光色彩，讓你在觀看「阿凡達」時也能體驗到「納美人」在「潘朵拉星球」快意生活的自在感；在「玩命關頭」系列中的每個精彩橋段裡，紫色系的燈光效果，刺激的每一場的飆風時刻。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

當智能燈條在不同的時機滿足豐富居家氣氛時，想要快速同時驅動與蘋果家庭Homekit相容的智能配件，「智能按鍵」就會是個不錯的選擇。透過蘋果家庭內新增「情境模式」，根據生活習慣設定出不同的智能環境，同時開關不同品牌但皆相容再蘋果家庭的智能設備。



當「情境模式」建立完成後，使用「EVE Button智能按鍵」就能設定出快捷智能模式，手指輕點小型按鈕，不用手機就能即時控制所有搭配情境模式所串接的蘋果家庭(Homekit)裝置。對家有年長者的智慧家庭來說，只要將家中的智能配件，運用自動化場景模式完成應用規劃，長輩們也可以透過簡單的按鍵指令快速串接驅動各項自動化的家電需求，只要子女們在家協助根據長輩們的生活習慣設置好智能場景，家中長輩們就可以動動手指，立刻感受到自動化家庭的便利，讓長輩們可以用最簡單的方式滿足智能生活的需求。



圖 / 有.設計 uDesign 提供