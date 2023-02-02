粉絲久等了！懶散兔&啾先生的懶懶喫茶舖進駐南西商圈

北部的粉絲久等了！「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖 台北站」即日起至2月28日於台北誠品生活南西1樓戶外POP-UP區正式開幕，延續復古日式昭和茶舖主題，讓北部的兔粉們體驗懶懶逛街、輕鬆享受悠閒時光。

LINE人氣貼圖「懶散兔與唎先生」，日前與有你共創旗下商品店品「u.Point有點市」合作，推出「懶散兔&啾先生的懶懶喫茶舖」快閃店高雄站，佳評如潮，農曆新年連假期間吸引大批兔粉朝聖。延續高雄站氣勢，「懶散兔&啾先生的懶懶喫茶舖」正式移師台北誠品生活南西，開幕首日即人氣爆棚、排隊人潮不斷。

高雄站大受好評的「懶懶福引搖」同步移師，每抽都有獎，兔粉們可以試試手氣、有機會將大獎帶回家。為回饋台北站粉絲，特別推出多款可愛與實用兼具的全新商品，下廚最佳配件「懶懶喫茶舖限定-圍裙」、居家生活必備「懶懶喫茶舖限定-衛生紙套」，陪你一起度過療癒幸福的兔年時光。

「懶散兔&啾先生的懶懶喫茶舖」現場多達六十多項限定商品，也將同步於台北站販售，包含咖啡迷首選的咖啡手沖壺+Expresso杯，讓你懶懶生活也能飄咖啡香，還有方便攜帶電腦的筆電包、生活必備的環保保冷袋等多種熱銷品項，一次滿足粉絲收藏需求，現場還有多重限定活動，喜歡懶散兔與啾先生的粉絲千萬別錯過。

此外，「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶鋪限定一卡通」好評再加開， 限量300張熱烈販售中，錯過的兔粉請把握這次機會！同時舉辦雙重優惠活動：

【兔年活動第一重、兔年福不福 福引搖獎活動】

日式復古的福引搖抽獎活動，台北站正式登場，一抽只要200元！多款超值限定大獎等你來試手氣！（※ 實際獎項依現場為主， 主辦單位保有最終解釋權。）

【兔年活動第二重、兔年大吉免費送】

活動期間於「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖 台北站」現場拍照打卡，將兔年好運分享給朋友，即可獲得懶懶喫茶舖限定小卡，只送不賣。

【活動資訊】

「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」台北站

活動期間：2023/2/1-2023/2/28

活動地點：台北誠品生活南西1F POP-UP區

活動時間：週一至週四及週日11:00-22:00，週五、週六及例假日11:00-22:30

入場資格：免費入場