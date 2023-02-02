民眾爆料「壽司郎筷子有海帶渣」求償！反遭網友狂打臉

知名連鎖迴轉壽司「壽司郎」近期在日本發生民眾舔醬油罐、舔茶杯的惡搞自拍影片，引起消費者惶恐，甚至造成公司市值暴跌168億日圓。2月2日也有台灣民眾於爆料公社發文，表示2022年8月時，也曾遇到前組客人惡意將使用過的筷子放回筷槽內，導致自己吃到海苔，但壽司郎僅提供2,000多元的禮券賠償，態度傲慢。不過網友卻反而一面倒，表示「為何要檢討受害人？」、「這樣是不是報警找上一組客人才對！」

根據網友在爆料公社中的貼文表示，「2022年8月2日在台灣壽司郎台北館前旗艦店，因為前一組客人惡作劇，把用過的筷子（喝海帶湯）放回到筷槽內，被自己使用到」。該網友也指出，「這個體驗真的是超級噁心！一開始以為是自己點的軍艦壽司的海苔，越看越不對，於是結帳時請店員調閱監視器，他們也直接承認確實是上一組客人使用後放回！

爆料網友也指出，「要求壽司郎於臉書專頁公開道歉，並且更換筷槽的內容。客服輾轉多天後回覆台灣區的負責人表示無法滿足我的訴求，僅能提供2000多元的禮券賠償！相當傲慢的態度！禮券我一毛沒拿，這間店至今也無任何改善作為！」

該篇爆料文發布後，引起許多網友反打臉，表示「我怎麼覺得你是貪心」、「想要200萬？」、「為何要檢討受害人？太喜憨還是太貪心？」、「上一組客人惡搞把筷子放回去，是他們腦殘 為什麼是要求店家公開道歉？？」、「想終身吃到飽就說嘛 不然就去改名鮭魚」